BM: Gazze'de açlık bir "savaş silahı" olarak kullanılıyor

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Gazze'deki açlık ve insani yardım eksikliği hakkında açıklama yaptı.



Borell, açıklamasında BM güvenlik konseyine, Gazze'ye giren yardım eksikliğinin insan eliyle hazırlanan bir felaket olduğunu ve açlışığın bir "savaş silahı" olarak kullanıldığını söyledi.



Borrell, "Bu insani kriz doğal bir afet değil. Sel değil, deprem değil, tamamen insan yapımı" ifadelerini kullanarak Gazze'nin kaderine terk edilmesini kınadı.



AB yüksek temsilcisi, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü savaş sırasındaki eylemleri nedeniyle İsrail'i defalarca eleştirdi.

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Borrell, "Gazze'ye yardım iletmenin alternatif yolartını bulmaya çalışıyporuz; havadan veya denizden yollamak gibi. Neden bu alternatif yollara ihtiyacımız olduğunu kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü kullanabileceğimiz kara yolları kapatıldı, hem de insan eliyle, yapay olarak." diye konuştu.



Gazze'ye kara yoluyla yardım girişinin savaş öncesi seviyelerin çok altında olması ve yardım kuruluşlarının kıtlık uyarısı yapması nedeniyle yabancı hükümetler havadan yardıma yöneldi ve aynı zamanda bir deniz yardım koridoru kurmaya çalışıyor.

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Borrell ayrıca Gazze'deki durumu Ukrayna'dakiyle kıyaslayarak, “Gazze'de açlık bir savaş silahı olarak kullanılıyor. Bu tarz bir yöntem Ukrayna'da kullanıldığında nasıl tepki gösteriyorsak, Gazze'de olduğunda da aynı tepkiyi göstermeliyiz” dedi.