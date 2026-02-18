BM: Gazze'deki enkazı kaldırmak bu hızla 7 yıl alır
18.02.2026 10:12
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Yöneticisi Alexander De Croo Gazze'y gitti. Yıkılan binalar ve oluşan toplam molozun yalnızca yüzde 0.5'inin temizlenebildiğini ve bu hızla tüm enkazın kaldırılmasının yaklaşık yedi yıl süreceğini açıkladı.
UNDP Yöneticisi Alexander De Croo, Gazze Şeridi'ne gitti. Bölgede incelemelerde bulundu. İsrail saldırıları sonucunda oluşan yıkımın boyutunu ele alan De Croo, Gazze'de toplam moloz ve yıkıntıların şu ana kadar sadece yüzde 0.5’inin temizlenebildiğini söyledi.
De Croo, enkaz kaldırma çalışmalarının mevcut hızla devam etmesi durumunda sürecin yedi yılı bulacağını ifade ediyor. Gazze halkının yüzde 90’ının molozların ortasında yaşadığını vurgulayan UNDP yöneticisi De Croo, bu durumun hem sağlık açısından hem de patlamamış mühimmatlar nedeniyle büyük risk taşıdığını ifade ediyor.
UNDP Yöneticisi Alexander De Croo Gazze'de
GAZZE'DE BARINMA KRİZİ
Gazze ziyareti sonrasında değerlendirmelerde bulunan De Croo, bölgedeki yaşam koşullarını bugüne kadar gördüğü "en kötü ve en acı verici" tablo olarak değerlendirdi. Nüfusun yaklaşık yüzde 90’ının çadır dahi sayılamayacak ilkel ve derme çatma barınaklarda yaşadığına dikkat çeken UNDP yöneticisi, acil barınma ihtiyacının karşılanması için bölgede en az 200 bin ila 300 bin konuta ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Halkın temel insani gereksinimlerden yoksun bir şekilde yıkıntılar arasında hayatta kalmaya çalıştığı bildiriliyor.
DE CROO'DAN İSRAİL'E ÇAĞRI
Alexander De Croo, enkaz kaldırma ve konut inşası için gerekli ekipman ve malzemelerin bölgeye girişine izin verilmesi için İsrailli yetkililere çağrıda bulundu. İsrail tarafından öne sürülen güvenlik endişelerinin UNDP ve diğer BM kuruluşlarıyla uluslararası sivil toplum örgütlerinin sahaya erişimini engellememesi gerektiğini söyledi. Bölgenin iyileştirme çalışmalarının hızlanması için daha fazla kapasiteye ve lojistik desteğe ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor.
İsrail, Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi sık sık saldırılar düzenleyerek ihlal ediyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze'nin özellikle güney kesimindeki Han Yunus çevresinde çeşitli noktalara topçu atışıyla saldırılar düzenlediği belirtiliyor.