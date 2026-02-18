BM: Gazze'deki enkazı kaldırmak bu hızla 7 yıl alır

UNDP Yöneticisi Alexander De Croo, Gazze Şeridi'ne gitti. Bölgede incelemelerde bulundu. İsrail saldırıları sonucunda oluşan yıkımın boyutunu ele alan De Croo, Gazze'de toplam moloz ve yıkıntıların şu ana kadar sadece yüzde 0.5’inin temizlenebildiğini söyledi.

De Croo, enkaz kaldırma çalışmalarının mevcut hızla devam etmesi durumunda sürecin yedi yılı bulacağını ifade ediyor. Gazze halkının yüzde 90’ının molozların ortasında yaşadığını vurgulayan UNDP yöneticisi De Croo, bu durumun hem sağlık açısından hem de patlamamış mühimmatlar nedeniyle büyük risk taşıdığını ifade ediyor.