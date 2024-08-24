BM, Gazze'deki yetersiz beslenme ve çocuk felciyle ilgili uyarıda bulundu



BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'de Filistinlilerle ilgili insani durum konusunda gazetecileri bilgilendirdi.



Dujarric, "Beslenme sorunları üzerinde çalışan ortaklarımız, geçen ay Gazze'nin kuzeyinde akut yetersiz beslenme teşhisi konulan çocuk sayısının mayıs ayına kıyasla yüzde 300'den fazla, Gazze'nin güneyinde ise yüzde 150'den fazla arttığını söylüyor." dedi.



İsrail'in tahliye kararlarının Gazze'deki yardım operasyonlarını "ciddi şekilde aksatmaya devam ettiğine" dikkati çeken Dujarric, "Ortaklarımız, temmuz ayında Gazze'nin güneyine giren gıda yardımı miktarının son 10 ayda kaydedilen en düşük seviyelerde olduğunu söyledi." ifadesini kullandı.



Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi raporlarına göre, temmuz ayında İsrail'in reddettiği insani yardım girişimlerinin yüzde 7'den yüzde 15'e yükseldiğini belirtti.



Sözcü Dujarric, "(Gazzeli) çocuklar, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetleri ile su sanitasyonu ve hijyen altyapısının yok edilmesinden dolayı en ağır bedeli ödüyor. Yetersiz beslenme hastalık risklerini artırıyor." diye konuştu.



25 YIL SONRA İLK DEFA ÇOCUK FELCİ VAKASI



Dujarric, Gazze'de su ve sanitasyon sorunu nedeniyle hijyen sıkıntısının had safhaya ulaştığını, bölgede "25 yıl sonra ilk defa" çocuk felci vakasının tespit edildiğini belirtti.



Dujarric, "Dün Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Deyr el-Balah'ta 10 aylık bir bebeğin çocuk felci olduğu bilgisini doğruladığına tanık oldum. Kafa karışıklığına yol açmamak için belirtiyorum, 25 yıldır ilk vaka." dedi.



DSÖ'nün Gazze'de su ve sanitasyon sistemlerinin bozulması nedeniyle "hastaneler de dahil olmak üzere" bulaşıcı hastalık riskinin artması konusunda uyarıda bulunduğunu ifade eden Dujarric, bu riski gidermek için gerekli ürünlerin halihazırda 5 hastaneye iletildiğini dile getirdi.



Dujarric ayrıca, Gazze'de çocuk felcinin yayılma riskine karşı BM'nin yönetimi altındaki birçok kuruluşun, 2 tur çocuk felci aşılama kampanyası için hazırlık yaptığını söyledi.



DSÖ, Gazze'de 8 yaş altı 600 bin çocuğa yönelik çocuk felci aşılama kampanyasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini ve 1 milyondan fazla çocuk felci aşısını Gazze'ye gönderdiklerini açıklamış, ilk aşılamanın ağustos sonunda veya eylülde başlatılmasını beklediklerini bildirmişti.