BM: Gazzelilerin zorla gönderilmeleri soykırımdır

Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, İsrail'i, Gazze'de uygulamayı düşündüğü "Filistinlilerin zorla gönderilmesi" planı konusunda uyardı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlileri göndermek için bazı ülkelerle gizli müzakereler yürüttüğü haberlerine atıfla X hesabından açıklama yapan Rajagopal, "Gazzelilerin zorla gönderilmeleri, özellikle yüksek çocuk sayısı nedeniyle soykırımdır. Kongo ya da bu halkı kabul edecek diğer ülkelerin yetkilileri, soykırıma yardım ve yataklık suçu işlemiş olur." ifadelerini kullandı.
Rajagopal'ın atıf yaptığı İsrail basınında, İsrailli yetkililerin Kongo ve diğer bazı potansiyel alıcı ülkelerle Gazzelileri göndermek için gizli görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor ve adını açıklamak istemeyen bir yetkilinin "Kongo, göçmenleri almak istiyor ve diğerleriyle de görüşmeler içindeyiz." şeklindeki açıklamasına yer veriliyor.
İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, yaptıkları açıklamalarda, Filistinlilerin Gazze'den "gönüllü göç etmesinin" en iyi çözüm olduğunu savunmuştu.
GAZZE'DEN GÖÇ EDENLERİN SAYISI 1 MİLYONA YAKLAŞTI
Gazze Şeridi'nde, Mısır sınırı yakınlarındaki Refah kenti Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi, Refah kentinde şu an bulunanların sayısının 1 milyon 300 binden az olmadığını söyledi.
Kente Gazze Şeridi'nin diğer yerlerinden göç etmiş olanların sayısının bir milyona ulaştığını ifade eden Sufi, bunlardan 713 bin kadarının Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı merkezlerde barındığını kaydetti.
Sufi, yerinden edilmiş olanların UNRWA merkezlerinin dışında da oldukça yoğun olduğuna dikkati çekti.
Refah Belediye Başkanı Sufi, 268 bin kadar kişinin ise sokaklarda ve meydanlarda bulunduğunun altını çizdi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, karadan ve denizden saldırıları aralıksız devam ederken, karadan işgal girişimleriyle halkın büyük çoğunluğu kentin güneyindeki Refah kentine doğru gitmek üzere evlerini terk etmek zorunda kaldı.
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