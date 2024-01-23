BM: Gazze'nin yüzde 25'i açlıkla karşı karşıya

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de 570 bin kişinin felaket seviyesinde açlıkla karşı karşıya olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Kıtlık riski arttıkça BM, insani erişimde kritik bir artış çağrısında bulunuyor." ifadesine yer verildi.



İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli yerinden oldu. Buna ek olarak İsrail'in ortaya koyduğu engellemeler ve çıkardığı zorluklar nedeniyle Gazze'ye yeteri kadar insani yardım girişi de yapılamıyor.



Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.

İsrail Gazze'de 21 askerinin daha öldüğünü duyurdu Haberi Görüntüle