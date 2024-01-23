BM: Gazze'nin yüzde 25'i açlıkla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler , Gazze'deki nüfusun yaklaşık 25'inin "felaket düzeyinde" açlıkla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

BM: Gazze'nin yüzde 25'i açlıkla karşı karşıya

(BM), 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altındaki Şeridi'nde nüfusun yaklaşık 25'inin "felaket düzeyinde" açlıkla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansından (UNRWA), saldırıların yanı sıra İsrail'in yardım girişlerine çıkardığı zorluklar nedeniyle 'de yaşanan açlıkla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Yoğun çatışmalar ile İsrail'in erişim engellemeleri ve kısıtlamalarının yanı sıra iletişim kesinlerinin UNRWA'nın yardımları güvenli ve etkili bir şekilde ulaştırmasına engel teşkil ettiği kaydedildi.

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Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de 570 bin kişinin felaket seviyesinde açlıkla karşı karşıya olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Kıtlık riski arttıkça BM, insani erişimde kritik bir artış çağrısında bulunuyor." ifadesine yer verildi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli yerinden oldu. Buna ek olarak İsrail'in ortaya koyduğu engellemeler ve çıkardığı zorluklar nedeniyle Gazze'ye yeteri kadar insani yardım girişi de yapılamıyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.

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