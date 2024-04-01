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BM: Gazze'ye hala yeterli insani yardım TIR'ı giriş yapamıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'ye hala yeterli sayıda insani yardım TIR'ının giriş yapamadığını bildirdi. İsrail'in Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği saldırı hakkında da konuşan sözcü bunun "çok endişe verici" olduğunu belirtti.

BM: Gazze'ye hala yeterli insani yardım TIR'ı giriş yapamıyor

(BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında 'deki duruma ilişkin bilgilendirme yaptı.

Mart ayında Gazze'ye günde ortalama 159 yardım TIR'ının giriş yaptığını aktaran Dujarric, bunun yeterli olmadığını dile getirdi.

Dujarric, hedefin Gazze'ye günde ortalama 500 insani yardım TIR'ının giriş yapması olduğunu ifade etti.

İSRAİL'İN ŞAM'A SALDIRISI 

'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısına ilişkin ise Dujarric, bunun çok endişe verici olduğunu söyledi.

Dujarric, konu hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalıştıklarını kaydetti.

UNRWA'NIN KAPATILMASINA İLİŞKİN BELGE GELMEDİ  

İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) kapatılması için BM'ye başvuru yaptığına ilişkin hakkında ise Dujarric, "Biz böyle bir belge görmedik. Genel Sekreter'e de şimdiye kadar böyle bir belge iletilmedi." bilgisini paylaştı.

Dujarric, BM'nin UNRWA'ya ilişkin tutumunun değişmediğini vurguladı.

Ajansın milyonlarca kişi için yaşam umudu teşkil etmeye devam ettiğini kaydeden Dujarric, UNRWA'nın Gazze'deki insani yardımların belkemiği olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

İSRAİL'iN AL JAZEERA'YI ENGELLEMESİ

Dujarric, İsrail Meclisi'nin Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'de yayın yapmasını engelleyecek yasa tasarısını onaylamasını ise "Endişe verici" olarak değerlendirdi.

Basının herhangi bir şekilde kısıtlanmasının endişe kaynağı olduğunu kaydeden Dujarric, genelinde bu olumsuz eğilimin artmaya devam ettiğini söyledi.

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