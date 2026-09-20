BM Genel Kurulu için New York'ta güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı

Bu kapsamda kara, deniz ve havadan alınacak tedbirlerle "en üst seviyede" güvenlik çemberi oluşturulacağı belirtildi.

Federal yetkililer, izinsiz uçan insansız hava araçlarını (İHA) etkisiz hale getirmek için New York polisine özel yetki verdi ve zirve boyunca BM binasının çevresindeki 2 deniz mili yarıçapındaki alanda geçici uçuş yasağı uygulanacağını duyurdu.

Yetkililer, siber güvenlik konusunda da titiz bir çalışma yürütüleceğini ifade etti.

“YÜKSEK GÜVENLİK RİSKİ" VURGUSU

Öte yandan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ise 81. Genel Kurul öncesinde Manhattan genelinde uygulanacak olağanüstü güvenlik önlemlerini ve trafik planını açıkladı.

Mamdani ve ekibi, küresel gerilimler, beklenen yoğun protestolar ve 200’e yakın ülkeden liderlerin katılımı nedeniyle bu yılki zirvenin "yüksek güvenlik riski taşıyan bir ortam" olarak sınıflandırıldığını kaydetti.

Ayrıca NYPD'nin bomba imha uzmanları, terörle mücadele timleri, özel eğitimli köpekleri ve ağır silahlı birlikleri, Manhattan genelinde 24 saat nöbette olacak.



BM Genel Merkezinin hemen arkasında bulunan East River üzerinde ise ABD Sahil Güvenlik birimine ait unsurların da sürekli devriyede olacağı kaydedildi.