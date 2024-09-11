BM Genel Kurulu'nda tarihi an: Filistin, sandalye sahibi ülkeler arasında yer aldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun "çatışmaların çözümüne" yönelik 79'uncu oturumunun açılışı dün New York'ta yapıldı.

Filistin, ilk defa bir genel kurulda diğer devletlerin arasında sandalye sahibi olarak temsil edildi. Filistin, bu hakkı mayıs ayında kazanmıştı.

Toplanda ilk olarak, 78'inci Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, görevi halefi Philemon Yang'a devretti.



Haziran ayında 79. Genel Kurul'un başkanlığına seçilen Kamerun'un adayı Yang, yemin ederek görevine başladı.



Önceliğinin sürdürülebilir ekonomik büyüme olacağını söyleyen Yang, bir diğer ikinci olarak barış ve güvenlik konularına işaret etti.



Yang, “Meclisi kararlılığını yoğunlaştırmaya, Gazze Şeridi, Haiti ve Ukrayna'daki inatçı olanlar da dahil olmak üzere çatışmaların çözümüne öncelik vermeye teşvik edeceğim. İnsan hakları, genel kurulumuzun merkezinde kalmaya devam edecek" diye konuştu.



Ayrıca uluslararası yasal çerçevelerin güçlendirilmesi için çalışacağını vurguladı.

Francis ise farklı koşullar nedeniyle İsrail ve Filistinlilerle sahada bir araya gelemediğini belirterek, buradaki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve her görüşmesinde gündeme getirdiğini söyledi.

"GAZZE'DE ÖLÜM VE YIKIM GÖRMEDİĞİMİZ DÜZEYDE"

Francis, mevcut çabaların ateşkes ve uzun vadede siyasi çözümle sonuçlanmasını kalpten dilediğini dile getirdi. İnsan eliyle oluşturulan acının, dünya genelinde arttığını ancak bunun en görünürlerinden birinin Gazze olduğunu vurgulayan Francis, "Son bir yılda burada gördüğümüz ölüm ve yıkım on yıllardır hiç görmediğimiz düzeyde" diye konuştu.

Bir diğer konuşmayı da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptı. Genel Kurul'a hitaben yaptığı açıklamada, geçen yılın yoksulluk, eşitsizlik ve adaletsizliğin yanı sıra çatışma ve şiddetin devam ettiği çok “çalkantılı” bir yıl olduğunu söyledi.

Guterres ayrıca geçen yılın kayıtlara geçen “en sıcak” yıl olduğunu hatırlatarak, “Bu oturum aynı zamanda, birlikte çalışırsak başarabileceklerimiz konusunda umut ve ilhamın arttığı bir zamanda kapanıyor” dedi.



Üye devletleri pek çok görevin beklediğini vurguladı ve “Burası çözümlerin üretildiği yerdir. Ve her alanda çözümlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN'İN TEMSİLİYETİ

BM Genel Kurulunda 10 Mayıs'ta kabul edilen kararda, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar kabul edilmişti.



Kararda, Filistin'in Genel Kurul oturumlarına, BM organları tarafından düzenlenen toplantılara ve BM konferanslarına katılımını sağlayacak şekilde bazı düzenlemelerin kabul edilmesi talep edilmiş, bunun "istisnai olmak kaydıyla ve emsal teşkil etmeyecek şekilde" yapılması istenmişti.



BM 79. Genel Kurul Başkanı Yang, bu çerçevede gerekli düzenlemelerin yapıldığını bildirdi.



Filistin'in BM Daimi Temsilciliği ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez BM Genel Kurul oturumuna katılarak üye ülkeler arasında yerlerini alacaklarını duyurdu.



22 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK



Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurul görüşmelerinin 79'uncusu 22 Eylül'de "Geleceğin Zirvesi" ile açılacak.



Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapılan oturum ise 24 Eylül'de başlayacak. BM 79. Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk gün, üçüncü sırada söz alması öngörülüyor.



Genel Kurula 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.