BM Genel Kurulu'nda tarihi an: Filistin, sandalye sahibi ülkeler arasında yer aldı

ABD'nin New York kentinde açılışı yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 79'uncu oturumu, tarihi bir ana tanıklık etti.  Filistin, ilk defa bir BM Genel Kurulu'nda sandalye sahibi olarak temsil edildi ve üye ülkeler arasında yerini aldı. 190 ülkenin katılacağı görüşmeler 22 Eylül'de "Geleceğin Zirvesi" oturumu ile başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 24 Eylül'deki oturumlarda bir konuşma yapacak.

BM Genel Kurulu'nda tarihi an: Filistin, sandalye sahibi ülkeler arasında yer aldı

(BM) Genel Kurulu'nun "çatışmaların çözümüne" yönelik 79'uncu oturumunun açılışı dün New York'ta yapıldı.

, ilk defa bir genel kurulda diğer devletlerin arasında sandalye sahibi olarak temsil edildi. Filistin, bu hakkı mayıs ayında kazanmıştı.

Toplanda ilk olarak, 78'inci Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, görevi halefi Philemon Yang'a devretti.

Haziran ayında 79. Genel Kurul'un başkanlığına seçilen Kamerun'un adayı Yang, yemin ederek görevine başladı.

Önceliğinin sürdürülebilir ekonomik büyüme olacağını söyleyen Yang, bir diğer ikinci olarak barış ve güvenlik konularına işaret etti.

Yang, “Meclisi kararlılığını yoğunlaştırmaya, Gazze Şeridi, Haiti ve Ukrayna'daki inatçı olanlar da dahil olmak üzere çatışmaların çözümüne öncelik vermeye teşvik edeceğim. İnsan hakları, genel kurulumuzun merkezinde kalmaya devam edecek" diye konuştu.

Ayrıca uluslararası yasal çerçevelerin güçlendirilmesi için çalışacağını vurguladı.

Francis ise farklı koşullar nedeniyle İsrail ve Filistinlilerle sahada bir araya gelemediğini belirterek, buradaki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve her görüşmesinde gündeme getirdiğini söyledi.

"GAZZE'DE ÖLÜM VE YIKIM GÖRMEDİĞİMİZ DÜZEYDE"

Francis, mevcut çabaların ateşkes ve uzun vadede siyasi çözümle sonuçlanmasını kalpten dilediğini dile getirdi. İnsan eliyle oluşturulan acının, genelinde arttığını ancak bunun en görünürlerinden birinin Gazze olduğunu vurgulayan Francis, "Son bir yılda burada gördüğümüz ölüm ve yıkım on yıllardır hiç görmediğimiz düzeyde" diye konuştu.

Bir diğer konuşmayı da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptı. Genel Kurul'a hitaben yaptığı açıklamada, geçen yılın yoksulluk, eşitsizlik ve adaletsizliğin yanı sıra çatışma ve şiddetin devam ettiği çok “çalkantılı” bir yıl olduğunu söyledi.

Guterres ayrıca geçen yılın kayıtlara geçen “en sıcak” yıl olduğunu hatırlatarak, “Bu oturum aynı zamanda, birlikte çalışırsak başarabileceklerimiz konusunda umut ve ilhamın arttığı bir zamanda kapanıyor” dedi.

Üye devletleri pek çok görevin beklediğini vurguladı ve “Burası çözümlerin üretildiği yerdir. Ve her alanda çözümlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN'İN TEMSİLİYETİ 

BM Genel Kurulunda 10 Mayıs'ta kabul edilen kararda, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar kabul edilmişti.

Kararda, Filistin'in Genel Kurul oturumlarına, BM organları tarafından düzenlenen toplantılara ve BM konferanslarına katılımını sağlayacak şekilde bazı düzenlemelerin kabul edilmesi talep edilmiş, bunun "istisnai olmak kaydıyla ve emsal teşkil etmeyecek şekilde" yapılması istenmişti.

BM 79. Genel Kurul Başkanı Yang, bu çerçevede gerekli düzenlemelerin yapıldığını bildirdi.

Filistin'in BM Daimi Temsilciliği ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez BM Genel Kurul oturumuna katılarak üye ülkeler arasında yerlerini alacaklarını duyurdu.

22 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurul görüşmelerinin 79'uncusu 22 Eylül'de "Geleceğin Zirvesi" ile açılacak.

Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapılan oturum ise 24 Eylül'de başlayacak. BM 79. Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı 'ın ilk gün, üçüncü sırada söz alması öngörülüyor.

Genel Kurula 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.

Öne Çıkan Video

İstismar suçu 8 yılda ikiye katladı

DÜNYA HABERLERİ

Japonya'da solaryum salonunda röntgencilik skandalı: İşletme müdürünün İfadesi kan dondurdu

Japonya'da solaryum salonunda röntgencilik skandalı: İşletme müdürünün İfadesi kan dondurdu

İsrail ordusuna ait helikopter Gazze Şeridi'nde düştü, iki asker öldü

İsrail ordusuna ait helikopter Gazze Şeridi'nde düştü, iki asker öldü

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor!

Kafa karıştıran zeka sorusu sosyal medyada gündem oldu: İnsanların yüzde 90'ı çözemiyor!

İsrail, Lübnan'ın güneyini havadan bombaladı: Kasabalarda yangın çıktı, çiftlikler zarar gördü

İsrail, Lübnan'ın güneyini havadan bombaladı: Kasabalarda yangın çıktı, çiftlikler zarar gördü

Harris-Trump düellosu: ABD'de başkan adayları canlı yayında kozlarını paylaştı

Harris-Trump düellosu: ABD'de başkan adayları canlı yayında kozlarını paylaştı

Avrupa'da Hyperloop için geri sayım: Geleceğin ulaşım sistemi denendi

Avrupa'da Hyperloop için geri sayım: Geleceğin ulaşım sistemi denendi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...