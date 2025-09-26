BM Genel Kurulu’nun özeti: Filistin’e büyük tanıma, İsrail’e artan izolasyon

Bu seneki BM Genel Kurulu beklendiği gibi “Filistin Zirvesine” dönüştü ve en önemli sonuçlarından biri İsrail’in artan izolasyonunun tescil edilmesi oldu. Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kalabalık bir heyetin temsil ettiği BM Genel Kurulu’ndan çıkan şu başlıklar dikkat çekti:

FİLİSTİN’E BÜYÜK TANIMA

Her ne kadar ABD’nin vize vermemesi nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas BM Genel Kurulu’na fiziken katılamasa da Filistin konusu ve İsrail’in sürdürdüğü soykırım politikaları uluslararası gündemin en önemli başlığı oldu.

Fransa ve İngiltere başta olmak üzere 10 önde gelen Batı ülkesinin Filistin’i tanıması ve iki devletli çözüm için baskıyı artırması BM Genel Kurulu’nun en önemli somut sonucu oldu.

193 ülkenin 157’sinin Filistin’i devlet olarak tanıyor olmasının ABD ve İsrail üzerindeki baskıyı artıracağı, Gazze’de ateşkesin sağlanmasının ardından kalıcı çözüm için süreci başlatabileceği yapılan değerlendirmeler arasında.

İsrail’e tam desteği bilinen ABD Başkanı Donald Trump’ın New York’ta aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da olduğu önde gelen 8 İslam ülkesinin lideriyle Gazze konulu toplantı yapmasının da bu gelişmelerle bağlantılı olduğu kaydediliyor.

Trump ve İslam ülkeleri liderlerinin 21 maddelik bir Gazze planını ele aldıkları, kısa sürede bu konuda bir ilerleme sağlanabileceğini ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff açıkladı. Trump’ın Batı Şeria’yı işgal konusunda İsrail’e izin vermediğinin basında yer alması ve Gazze’den belli bir takvimde çekilmesi gibi bir unsurlar da bu planın parçası olarak öne çıktı.

Trump bu konuyu 29 Eylül günü Beyaz Saray’da görüşeceği İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ele alacağını Erdoğan ile görüşmesi sırasında kamuoyuna duyurdu.

İSRAİL İZOLASYONU

BM Genel Kurulu kapsamında yapılan konuşmalar ve toplantıların hemen hepsi İsrail’in Gazze’de 2023 Ekim ayından bu yana sürdürdüğü katliamlara odaklanması açısından önemli oldu. ABD dışında uluslararası toplumun çok büyük bir çoğunluğu İsrail karşıtı bir pozisyon aldığını açıkça gösterdi ve Filistin meselesinin “iki devletli çözüm” dışında çözümü olmadığını kayda geçirdi.

Başta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere BM kürsüsünden yapılan birçok konuşma, İsrail’in soykırıma dönüşen saldırılarının sona ermesi gerektiğini güçlü ifadelerle dile getirdi.

Guterres, Gazze’de yaşanan ölümler ve yıkımın görev süresi boyunca yaşadığı en büyük trajedi olduğunu belirtirken, hiçbir şeyin Filistinlilerin toplu cezalandırılmasına meşrulaştıramayacağını vurguladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun 26 Eylül günü, yani dünya liderlerinin New York’tan ayrılmasının ardında BM Genel Kurulu’na hitap etmesi bekleniyor.

Netanyahu’yu taşıyan uçağın New York’a uçarken benzeri görülmemiş bir rota izlemesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) kararlarını tanıyan Fransa ve İspanya gibi ülkelerin hava sahasına girmemeye çalışması da İsrail liderinin hem yalnızlığını hem de korkusunu göstermesi açısından çok dikkat çekici oldu.

UCM, 2024 sonunda Gazze’de işlenen insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu hakkında tutuklama kararı almıştı. ABD, UCM’yi ve kararlarını tanımıyor.