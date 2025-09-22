BM Genel Kurulu öncesinde New York’ta yoğun güvenlik önlemleri

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 193 üyesiyle yarın başlayacak 80. oturumunda altı gün boyunca yaklaşık 150 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda bakanın konuşmalarına ev sahipliği yapılacak.

Oturum kapsamında, güvenlik güçlerinin Manhattan'da yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.



1945’te 51 üyeyle kurulan BM’nin bugün 193 üyesi bulunuyor. Ayrıca gözlemci statüsündeki Vatikan, Filistin ve Avrupa Birliği de kürsüden hitap edebilecek.

İLK KONUŞMA BREZİLYA'DAN

Geleneğe göre ilk konuşmayı her yıl Brezilya yapıyor. Bunun nedeni, BM’nin ilk yıllarında ülkelerin söz almaktan çekindiği dönemde Brezilya’nın gönüllü olarak konuşmaya başlaması. Ev sahibi olarak ikinci konuşmayı ise ABD yapıyor.



Sonrasında söz sırası devlet başkanlarından başlayarak, başbakanlar, bakanlar ve diğer temsilcilere hiyerarşik düzene ve başvuru sırasına göre veriliyor.

ABD: "NATO'NUN HER KARIŞINI SAVUNACAĞIZ"

BM Genel Kurulu öncesinde toplanan Güvenlik Konseyi toplantısının gündemi ise Rusya.

ABD’nin yeni BM Büyükelçisi Michael Waltz, Rusya’nın hava sahası ihlali iddialarını görüşmek üzere düzenlenen toplantıda, Amerika ve müttefiklerinin NATO topraklarının tamamını savunacağını vurguladı.

Waltz, göreve başlamasından bu yana ilk kez katıldığı toplantıda, “ABD ve müttefiklerimiz NATO’nun her karışını savunacak” ifadelerini kullandı.