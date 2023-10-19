BM Genel Sekreteri: Bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan, hiçbir çözüm mümkün değil

HER İKİ TARAFA DA ATEŞKES ÇAĞRISI



Guterres, hiçbir eylemin terörü haklı gösteremeyeceğini ifade ederek, Hamas'ın İsrail'e saldırılarının Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını haklı gösteremeyeceğini vurguladı.



Her iki tarafa da ateşkes çağrısında bulunan Guterres, Gazze halkının yaklaşık iki haftadır gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara erişiminin olmadığını anımsattı.



Guterres, temel ihtiyaçların eksikliğinden bölgede hastalıkların yayıldığını vurgulayarak, "İnsanlar ölüyor. Bu görüntüler beni dehşete düşürdü ve Gazze'deki sivillerin temel hizmetlere ve malzemelere ihtiyacı var. Bunun için de hızlı ve engelsiz insani yardım erişimine ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.



Gazze halkına yardım ulaştırmanın sürekli bir çaba gerektirdiğini söyleyen Guterres, "Basit bir ifadeyle bu, görevlilerin yardımları içeri sokabilmeleri ve güvenli bir şekilde dağıtabilmeleri gerekiyor." dedi.



Guterres, bölgeye yardım ulaştırabilmek için yapılan hazırlıkları takip etmek üzere Mısır'a geldiğini belirterek, "Bu hayat kurtarma çabasında, El-Ariş Uluslararası Havalimanı ve Refah Sınır Kapısı sadece kritik öneme sahip değil, aynı zamanda tek umudumuz." ifadelerini kullandı.



Kalıcı çözüme olan ihtiyacı dile getiren Guterres, "İsrail ile yan yana, karşılıklı güvenlik garantisi altında, uluslararası kararlar ve iki taraf arasında varılan anlaşmalar doğrultusunda bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan, hiçbir çözüm mümkün değildir." ifadesini kullandı.