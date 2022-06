BM Genel Sekreteri: Dünya taleplerimize yetişemiyor

BM Genel Sekreteri António Guterres, geçen pazar günü kutlanan Dünya Çevre Günü için mesajında, “Bu gezegen bizim tek evimiz” diyerek, dünyanın doğal sistemlerinin “taleplerimizi karşılayamayacağı” konusunda uyardı.



Guterres, “Atmosferin sağlığını, Dünya üzerindeki yaşamın zenginliğini ve çeşitliliğini, ekosistemlerini ve sınırlı kaynaklarını korumamız hayati önem taşıyor. Ama bunu yapamıyoruz. Gezegenimizden sürdürülemez yaşam biçimimizi sürdürmesini istiyoruz” dedi.

KORKUNÇ İSTATİSTİKLER



3 milyardan fazla insan bozulan ekosistemlerden etkileniyor. BM başkanına göre kirlilik her yıl yaklaşık 9 milyon erken ölüme neden oluyor ve 1 milyondan fazla bitki ve hayvan türünün neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor.



“İnsanlığın yarısına yakını zaten iklim değişikliği tehlike bölgesinde, aşırı sıcaklık, sel ve kuraklık gibi iklim etkilerinden ölme olasılığı 15 kat daha fazla” diyen BM Genel Sekreteri, “2050 yılına kadar, her yıl 200 milyondan fazla insan iklim değişikliği nedeniyle yerinden edilme riskiyle karşı karşıya” dedi.



Dünya liderleri 50 yıl önce BM İnsan Çevresi Konferansı'nda biraraya geldiğinde, gezegeni korumayı taahhüt etti. Guterres, "Ama başarmaktan çok uzağız. Her gün daha yüksek sesle çalan alarm zillerini artık görmezden gelemeyiz” diye de ekledi.



“YENİLENEBİLİR ENERJİYİ HIZLANDIRIN”



Genel Sekreter, yenilenebilir teknolojileri ve hammaddeleri herkesin kullanımına sunarak, bürokrasiyi azaltarak, sübvansiyonları değiştirerek ve yatırımları üçe katlayarak yenilenebilir enerjiyi her yerde etkinleştirme önerisini tekrarladı. “İşletmelerin, insanlık ve kendi karları için karar verme süreçlerinin merkezine sürdürülebilirliği koymaları gerekiyor. Sağlıklı bir gezegen, dünyadaki hemen hemen her endüstrinin belkemiği” dedi.