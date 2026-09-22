BM Genel Sekreteri Guterres: Askeri güçle barış elde edilemez

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres , dünya liderlerinin katıldığı BM Genel Kurulu'ndaki son konuşmasında uluslararası topluma işbirliği ve ortak hareket etme çağrısı yaptı.

İşte Antonio Guterres'in açıklamalarından satırbaşları:

"Uluslararası kurumlar görülmemiş tehditlere karşı kalan insanlığın ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Hiçbir güç günümüzün sorunlarını tek başına çözemez. Rekabet çatışma anlamına gelmemeli.

“DÜNYAYI EN ÇOK KİRLETENLER BEDELİNİ ÖDEMELİ”

Süper güçlerin sınırları olduğunu gördük, askeri güçle barış elde edilemez. Küresel sorunların çözümü için bağlantılı çok kutuplu dünya inşa etmemiz gerekiyor. Gücün uluslararası hukuk çerçevesinde sorumlu şekilde kullanılması gerekiyor.

BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası, Ortadoğu'da çatışmaları sonlandırmak için kullanılmalı. Dünyayı en çok kirletenler bedelini ödemeli.

“ÖLÜM KALIM KARARI YAPAY ZEKADA OLMAMALI”

Yapay zekada en büyük sorumluluk bu konuda en güçlü ülkelere düşüyor. Uluslararası yapay zeka risk yönetimi sistemine ihtiyaç var. Ölüm kalım kararları asla yapay zekaya verilmemeli, geleceğimizde katil robotlara yer yok.

Dünyanın kendisiyle yüzleşebilecek güçte bir BM'ye ihtiyacı var."