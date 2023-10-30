BM Genel Sekreteri Guterres: Bu deliliği durdurmalıyız

Guterres, seller ve heyelanların bölgedeki toplumu ciddi şekilde etkilediğini belirterek iklim krizine ilişkin "Bu deliliği durdurmalıyız." dedi.



Everest Dağı'na giden Guterres, bu dağın eteklerinden, iklim değişikliğinin Himalayalar üzerindeki "korkunç etkisine bizzat şahit olduğunu" kaydetti.



Guterres, Nepal Başbakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Nepal ve iklim problemlerinden muzdarip olan diğer ülkelere yapılan desteklerin artırılması gerektiğini vurguladı.



BM Genel Sekreteri Guterres, 1 Ocak 2017'de göreve gelmesinden bu yana ilk kez Nepal'i ziyaret etti.