BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze-Mısır sınırına gidiyor

BM YARDIM ÇALIŞANLARIYLA BULUŞMASI BEKLENİYOR



Guterres'in, Gazze'den tahliye edilen Filistinlilerin tedavi gördüğü El Ariş'teki hastaneyi ziyaret etmesi ve yardımların giriş noktalarından biri olan Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafındaki BM insani yardım çalışanlarıyla buluşması bekleniyor.



Müslümanların kutsal ayı olan Ramazan'da ateşkes umutları azaldıkça ABD ve diğer ülkeler daha fazla yardım sağlamak için hava yardımları ve deniz yolunu kullanmaya yöneldi.



Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirildi Haberi Görüntüle KARADAN YARDIMA İZİN VERİLMELİ



Ancak insani yardım kuruluşları, ihtiyaç duyulan malzeme miktarının yalnızca beşte birinin Gazze'ye girdiğini ve kıyı bölgelerindeki ihtiyaçları karşılamanın tek yolunun karadan yardım ulaşımına izin vermek olduğunu söylüyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin