BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze-Mısır sınırına gidiyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in uluslararası çağrılara rağmen Gazze'nin sınır kenti Refah'a büyük bir kara harekatı başlatmayı planladığı dönemde bölgeyi ziyaret edecek.
Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun büyük çoğunluğunun son sığınağı Refah. Şeridin kuzeyinde koşullar daha kötü olsa da, çatışmaların ilerlemesiyle bölgedeki sivillerin durumu keskin bir şekilde kötüleşti.
7 BİN YARDIM KAMYONU BEKLİYOR
Guterres bugün, Gazze'ye yönelik uluslararası insani yardımın çoğunun ulaştırıldığı ve depolandığı Mısır'ın kuzey Sina bölgesindeki El Ariş'e geldi.
Guterres'i kabul eden bölge valisi Muhammed Şuşa, Gazze'ye yardım götürmek için Kuzey Sina'da yaklaşık 7 bin kamyonun beklediğini ancak İsrail'in talep ettiği denetim prosedürlerinin yardım akışını engellediğini söyledi.
BM YARDIM ÇALIŞANLARIYLA BULUŞMASI BEKLENİYOR
Guterres'in, Gazze'den tahliye edilen Filistinlilerin tedavi gördüğü El Ariş'teki hastaneyi ziyaret etmesi ve yardımların giriş noktalarından biri olan Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafındaki BM insani yardım çalışanlarıyla buluşması bekleniyor.
Müslümanların kutsal ayı olan Ramazan'da ateşkes umutları azaldıkça ABD ve diğer ülkeler daha fazla yardım sağlamak için hava yardımları ve deniz yolunu kullanmaya yöneldi.
KARADAN YARDIMA İZİN VERİLMELİ
Ancak insani yardım kuruluşları, ihtiyaç duyulan malzeme miktarının yalnızca beşte birinin Gazze'ye girdiğini ve kıyı bölgelerindeki ihtiyaçları karşılamanın tek yolunun karadan yardım ulaşımına izin vermek olduğunu söylüyor.
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