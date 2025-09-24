BM Genel Sekreteri Guterres: İnsanlığın kaderi algoritmaya bırakılmamalı

Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nde "Yapay Zeka ve Uluslararası Barış ve Güvenlik" konulu toplantıda konuştu.



Yapay zekanın günlük yaşamı, bilgi alanını ve küresel ekonomiyi nefes kesici bir hızla dönüştürdüğünü belirten Guterres, "Sorun, yapay zekanın uluslararası barış ve güvenliği etkileyip etkilemeyeceği değil, bu etkiyi nasıl şekillendireceğimizdir." dedi.



Guterres, son dönemdeki çatışmaların, yapay zeka destekli hedefleme ve otonomi için test alanları haline geldiğine dikkati çekerek, "Açıkça belirtelim, insanlığın kaderi bir algoritmaya bırakılamaz. İnsanlar, yaşam ve ölüm kararları üzerinde her zaman söz sahibi olmalıdır." ifadelerini kullandı.



Güvenlik Konseyine ve BM’ye üye devletlere yapay zekanın askeri kullanımının uluslararası hukuka ve BM Şartı'na tam olarak uygun olmasını sağlama çağrısı yapan Guterres, her türlü güç kullanımında insanın kontrolü ve yargısının korunması gerektiğini vurguladı.



Guterres, "İnsan kontrolü olmadan çalışan ölümcül otonom silah sistemlerinin yasaklanması çağrımı yineliyorum." diye konuşmasına devam etti.



İnovasyonların insanlığa hizmet etmesi gerektiğini belirten Guterres, yapay zeka için tutarlı küresel düzenleyici çerçeveler oluşturulması gerektiğini kaydetti.



Guterres, "Yasal incelemeler, insan sorumluluğu ve kötüye kullanıma karşı güçlü güvenceler yoluyla askeri kullanımlar açıkça düzenlenmelidir. Özellikle çatışma bölgelerinde riskleri azaltmak için daha fazla şeffaflığa, güven oluşturmaya ve işbirliğine ihtiyacımız var." dedi.



Yapay zeka ile üretilen bilgi kirliliğine de dikkati çeken Guterres, yapay zeka sistemlerinin dezenformasyon yaymasını ve şiddeti tetiklemesini önlemek için sistemik güvenlik önlemlerine ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Hükümetler, platformlar, medya ve sivil toplum, yapay zeka tarafından üretilen aldatmacaları tespit etmek ve caydırmak için işbirliği yapmalıdır." çağrısında bulundu.

