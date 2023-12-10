BM Genel Sekreteri Guterres: "Uluslararası insancıl hukuk seçici olarak uygulanamaz"

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ediyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, Hamas’ın saldırılarının İsrail’in yaptığı ihlalleri haklı çıkarmayacağını belirtti.

Guterres, “Hamas'ın İsrail'e ayrım gözetmeksizin roket atması ve sivillerin canlı kalkan olarak kullanılması savaş yasalarına aykırıdır ancak İsrail'in kendi ihlallerini haklı çıkarmaz. Uluslararası insancıl hukuk seçici olarak uygulanamaz. Her zaman eşit derecede bağlayıcıdır ve karşılıklılığa bağlı değildir” dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında bugüne kadar en az 7 bini çocuk toplam 17 bin 700 Filistinli hayatını kaybederken, 48 bin 780 Filistinli de yaralandı.