BM Genel Sekreteri Guterres'ten Emine Erdoğan'a "sıfır atık" teşekkürü

BM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genel Sekreter Guterres'in New York'ta yapılan toplantıda Emine Erdoğan'a sıfır atık inisiyatiflerinin desteklenmesini istediği ve bu konuda gösterdiği çabalar dolayısıyla şükranlarını sunduğu belirtildi.

Guterres'in sorumlu bir atık üretimi ve tüketiminin küresel hedeflerin başarılması için kilit öneme sahip olduğunu dile getirdiği vurgulandı.



In a short span of time, over 20 First Ladies, ministers, and representatives of international organisations have signed "The Global Commitment to Zero Waste” which we initiated with @antonioguterres.



Together, through a joint effort, we will achieve the global #ZeroWaste goal. https://t.co/uxViM440jM