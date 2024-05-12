BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'de "acil ateşkes" çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuveyt'te katıldığı konferans sırasında Gazze'deki İsrail-Hamas savaşının derhal durdurulması, rehinelerin geri verilmesi ve kuşatma altındaki Filistin topraklarına insani yardımın artırılması çağrısında bulundu. Guterres, tüm bu koşullar sağlansa bile, "savaşın yarattığı yıkım ve travmadan kurtulmak için uzun bir yol kat etmek gerekecek" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'de "acil ateşkes" çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün Kuveyt'te düzenlenen uluslararası bağışçılar konferansına videolu bağlantı gerçekleştirdi.

Guterres konferansta yaptığı açıklamada 'deki -Hamas savaşının derhal durdurulmasını, rehinelerin geri verilmesini ve kuşatma altındaki Filistin topraklarına insani yardımın “artırılmasını” istedi.

Guterres açıklamasında, “ toplumlarının Gazze'de acil ateşkes, tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardımın derhal arttırılması çağrısını yineliyorum. Ancak ateşkes sadece bir başlangıç olacaktır. Bu savaşın yarattığı yıkım ve travmadan kurtulmak için uzun bir yol kat etmek gerekecek” diye konuştu.

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