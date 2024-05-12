BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'de "acil ateşkes" çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün Kuveyt'te düzenlenen uluslararası bağışçılar konferansına videolu bağlantı gerçekleştirdi.



Guterres konferansta yaptığı açıklamada Gazze'deki İsrail-Hamas savaşının derhal durdurulmasını, rehinelerin geri verilmesini ve kuşatma altındaki Filistin topraklarına insani yardımın “artırılmasını” istedi.



Guterres açıklamasında, “Dünya toplumlarının Gazze'de acil ateşkes, tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardımın derhal arttırılması çağrısını yineliyorum. Ancak ateşkes sadece bir başlangıç olacaktır. Bu savaşın yarattığı yıkım ve travmadan kurtulmak için uzun bir yol kat etmek gerekecek” diye konuştu.

