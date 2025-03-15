BM Genel Sekreteri Guterres'ten İslamafobiyle mücadele mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres dünya genelinde Müslüman karşıtı yobazlığın rahatsız edici bir şekilde arttığını ifade ederek çevrimiçi platformlara nefret söylemi ve tacizi engelleme çağrısında bulundu.

Guterres 15 Mart "İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü" çerçevesinde videolu mesaj paylaştı.

"Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar Ramazan ayını kutlarken, birçoğu bunu ayrımcılık, dışlanma ve hatta şiddet korkusuyla geçiriyor" diyen Guterres, şunları söyledi: "Müslüman karşıtı yobazlığın, insan haklarını ve onurunu ihlal eden ırksal ayrımcılıktan, bireylere ve ibadethanelere yönelik açık şiddete kadar rahatsız edici bir şekilde arttığına tanık oluyoruz. Bu durum, hoşgörüsüzlük, aşırılık yanlısı ideolojiler ve dini gruplar ile savunmasız kesimlere yönelik saldırılardan oluşan daha geniş bir felaketin parçasıdır."

Bir gruba saldırı olduğunda herkesin hak ve özgürlüğünün tehlikeye gireceğini belirten Guterres, "Küresel bir topluluk olarak yobazlığı reddetmeli ve ortadan kaldırmalıyız. Hükümetler toplumsal uyumu teşvik etmeli ve din özgürlüğünü korumalıdır" dedi.

Genel sekreter, çevrimiçi platformların nefret söylemini ve tacizi engellemesi gerektiğini de belirtti.