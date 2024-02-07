BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e Refah uyarısı: Tarifsiz bölgesel sonuçlar doğurur

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulunda 2024 yılına ilişkin öncelikleri hakkında konuştu.



Barışın BM'nin varoluş nedeni olduğuna işaret eden Guterres, dünyaya genel olarak baktığında en büyük eksikliğin barış olduğunu gördüğünü dile getirdi.



Guterres, çatışmalar ve jeopolitik bölünmüşlükler büyürken, dünyada barışın tehdit altında olduğunu ifade etti.



İnsanların barış, güvenlik ve onurlu yaşama ihtiyaç duyduğuna işaret eden Guterres, "Ancak dünyamızda çok fazla kızgınlık ve gürültü var." diye konuştu.



Guterres, korkunç çatışmaların rekor sayılarda sivilleri öldürdüğü ve yaraladığını belirtirken, aynı zamanda kelime savaşları, yetki savaşları ve kültür savaşlarının devam ettiğine dikkati çekti.



Dünyada birçok ülkenin seçimlere gideceği bir yılda bu durumun endişe verici olduğunu kaydeden Guterres, "Bizim ortak zorunluluğumuz, barışın her boyutunu inşa etmek." mesajını verdi.



"BM GÜVENLİK KONSEYİ, JEOPOLİTİK ÇATLAKLAR NEDENİYLE KİTLENMİŞ DURUMDA"

Guterres, uluslararası finansal mimarinin reforma ihtiyaç duyduğunun altını çizerek, eylülde gerçekleşecek "Geleceğin Zirvesi"yle çok taraflılığı yeniden şekillendirme imkanı oluşacağını belirtti.



BM Güvenlik Konseyinin de çok ciddi şekilde reforma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Guterres, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Küresel barış için temel platform olan BM Güvenlik Konseyi, jeopolitik çatlaklar nedeniyle kitlenmiş durumda. Konsey ilk kez bölünmüş değil. Ancak şimdiye kadarki en kötü haline geldi. Konseyin bugünkü işlev bozukluğu çok daha derin ve tehlikeli. BM Güvenlik Konseyinin karar alabilmesi ve uygulaması gerekiyor. Aynı zamanda daha temsilci olması gerekiyor."



Guterres, çok taraflı dünyada söz konusu mekanizmaların eksik olduğuna vurgu yaparak, "Dünyamız kaos dönemine girmiş bulunmakta. Tehlikeli ve öngörülemez bir düşüş ve cezasızlık hakim geliyor." ifadesini kullandı.

