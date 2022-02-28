BM Genel Sekreteri Guterres: Ukrayna için 20 milyon dolarlık acil fon hazırlandı

BM Genel Sekreteri Guterres'in açıklamalarından satırbaşları;

Ukrayna için 20 milyon dolarlık acil fon hazırlandı. İnsani yardım hayatidir, ancak çözüm değildir. Tek çözüm barıştır.

Hepimiz için tehdit artmaktadır, savaşın sonuçları tüm ülkeleri etkileyecektir. Diyalog kapısı daima açık bırakılmalı. Müzakerelerin diplomatik çözüm için önemli bir adım olacağını düşünüyorum.

Savaş ölümdür, acıdır, anlamsız bir yıkımdır. İklim krizi ve biyoçeşitlilik gibi gerçek sorunlardan bizi uzaklaştıran bir durumdur."

RÜYA İSTANBUL'U ZİYARET ETTİ