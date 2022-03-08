BM Genel Sekreteri'nden "Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları olacak" uyarısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna'daki savaşın küresel yansımalarının da olacağını belirterek, "Halihazırda zorluk çeken gelişmekte olan ülkeler, fiyatları hızla artan gıda, yakıt ve diğer temel gereksinimlerini karşılayamaz" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.03.2022 - 22:14

BM Genel Sekreteri'nden "Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları olacak" uyarısı

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Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının sadece sivilleri etkilemekle kalmayacağı, küresel sonuçlarının da olacağı uyarısında bulundu.

Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ukrayna'daki savaş sadece sivilleri etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda küresel yansımaları olacak. Halihazırda zorluk çeken gelişmekte olan ülkeler, fiyatları hızla artan gıda, yakıt ve diğer temel gereksinimlerini karşılayamaz."

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