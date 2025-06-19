BM Güvenlik Konseyi, İsrail-İran savaşı için acil toplanacak

İran, İsrail ile devam eden çatışmalara ABD’yi doğrudan çatışmalara müdahil olmakla suçlayarak, Birleşmiş Milletlere (BM) başvurdu.

İran, BM Güvenlik Konseyi’ne yaptığı resmi başvuruda, "ABD'nin bu yasadışı kampanyaya doğrudan müdahil olduğuna dair artan ve inkar edilemez kanıtların" bulunduğunu ileri sürerek, durumun tehlikeli biçimde tırmandığını bildirdi.

Tahran yönetimi, bölgesel güvenliğin tehdit altında olduğunu vurgulayarak Güvenlik Konseyi'ni acil toplanmaya çağırdı.

İran’ın acil toplantı çağrısı, BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden Rusya ve Çin’in yanı sıra Pakistan ve Cezayir tarafından da desteklendi.