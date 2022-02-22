BM Güvenlik Konseyi Ukrayna için toplandı: Ukrayna'dan Rusya'ya 'masaya dön' çağrısı

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Kyslytsya, Rusya’yı doğu bölgesinde gerginliği arttırmakla eleştirdi ve "Ukrayna topraklarında ek Rus işgal birlikleri konuşlandırmasını" kınadı.



Ukrayna büyükelçisi, BM üyesi bir ülkenin saldırı altında olduğunu belirterek, "Rusya'nın müzakereler için masaya dönmesini talep ediyoruz. Ukrayna topraklarında ek Rus işgal birlikleri konuşlandırma emrini kınıyoruz. İşgal birliklerinin derhal ve doğrulanabilir şekilde geri çekilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.



Konuşmasında Rusya’yı virüse benzeterek, 8 yıldır bölgede savaş ve kaosa neden olduğunu savunan Kyslytsya, "Hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkmuyoruz. Kimseye hiçbir şey borçlu değiliz. Ve kimseye bir şey vermeyeceğiz" ifadelerini paylaştı.



Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya da Güvenlik Konseyi’ndeki konuşmasında, ABD ve müttefiklerini Ukrayna’ya silah yığmakla suçlayarak, Kiev’i de doğu bölgesindeki sorunlar için ciddi şekilde diplomatik çözüm aramamakla eleştirdi.



Nebenzya, Moskova'nin diplomatik çözüm konusunda hala açık olduğunu ifade ederek, ancak Donetsk ve Lugansk'ı kapsayan bölgeye atıfla "Donbas'ta yeni bir kan gölüne izin vermek niyetinde olmadıklarını" söyledi.



DÖNEM BAŞKANI RUSYA



Bu ay BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Rusya'nın daimi üye olarak elinde veto yetkisi olduğu için toplantıda herhangi bir adım atılması kararı alınmadı veya herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya

İŞGAL İÇİN BAHANE YARATMAKLA SUÇLADI



Thomas Greenfield, Ukrayna'nın çağrısı üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya'nın doğu Ukrayna bölgesinde bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk'ı tanıyacağı açıklamasına sert eleştiriler yöneltti.



Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir şekilde saldırdığını belirten Thomas Greenfield, söz konusu iki bölgeye asker sevk etme girişimi için de "Onlara barış gücü diyor. Bu saçmalık. Gerçekte ne olduklarını biliyoruz. Bunu yaparken, dünyanın önüne bir seçim koydu" ifadelerini kullandı.



ABD Büyükelçisi, gelişmelere karşı kimsenin kenarda durmaması gerektiğini belirterek, "Dahası, Başkan Putin'in bu hamlesi, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmek için bir bahane yaratma girişiminin açıkça temelidir. Bu eylemin sonuçları Ukrayna sınırlarının çok ötesinde hissedilecek" diye konuştu.



"BAŞKAN PUTİN ULUSLARARASI SİSTEMİMİZİ TEST EDİYOR"



Putin’in Rus imparatorluğu topraklarına geri dönmeye çalıştığına işaret eden Thomas Greenfield, "Putin, dünyanın zaman yolculuğu yaparak geri gitmesini istiyor. 1919'da değiliz, 2022'deyiz. BM, yeniden sömürgeleştirme değil, dekolonizasyon ilkesi üzerine kuruldu." sözlerini paylaştı.



Thomas Greenfield, Rusya’nın eylemlerinin sonuçlarının korkunç olacağı uyarısında bulunarak, işgalin devam etmesi halinde yıkıcı can kayıplarının yanı sıra Avrupa'nın milyonlarca yerinden edilmiş insan ile mülteci krizi yaşayacağı uyarısında bulundu.



"Başkan Putin uluslararası sistemimizi test ediyor, kararlılığımızı test ediyor." diyen Thomas Greenfield, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada da "Güvenlik konseyi, Rusya'nın savaş başlatmaması, diplomasiye yönelmesi konusunda ortak mesajı verdi." değerlendirmesini yaptı.



"RUSYA BİZİ UÇURUMUN EŞİĞİNE GETİRDİ"



Güvenlik Konseyi'nde söz alan BM’nin İngiltere Daimi Temsilcisi Barbara Woodward da Rusya'nın Ukrayna hamlesini kınayarak, bu eylemin bölgede can kayıplarına ve korkunç insani krize yol açacağını belirtti.



Woodward, İngiltere'nin Rusya'ya, uluslararası hukuku ihlal ederek Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarına yanıt olarak yeni yaptırımlar ilan edeceğini duyurarak, "Eylemlerinin ciddi ekonomik sonuçları olacaktır." dedi.



"Rusya bizi uçurumun eşiğine getirdi. Rusya'yı geri adım atmaya çağırıyoruz." diyen İngiltere Büyükelçisi, Güvenlik Konseyinin Rusya'yı gerginliği azaltmaya, saldırganlığını kınamaya ve BM Şartı'na saygı duymaya çağırma sorumluluğunun bulunduğunu kaydetti.