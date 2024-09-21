BM Güvenlik konseyinde Lübnan için acil oturum: "Saldırılar savaş suçu"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in Beyrut saldırısının ardından Lübnan'daki gelişmelere ilişkin acil oturum düzenlendi.



Toplantıda üye ülkeleri bilgilendiren BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Lübnan'da cihazların patlatılarak sivillere düzenlenen saldırılara değindi.

Türk, saldırının yeni bir savaş şekli teşkil ettiğini belirterek, iletişim cihazlarının silaha dönüştürüldüğünü ve bunların market, sokak kenarları, evler, hastaneler ile üniversitelerde patlatıldığına dikkat çekti.

Saldırının Lübnan halkı nezdinde çok büyük bir panik ve korku yarattığını söyleyen Türk, "Bu yeni normal olamaz. Siviller arasında korku yaymaya yönelik şiddet eylemleri savaş suçudur" diye konuştu.

Saldırılar için bağımsız, şeffaf ve kapsamlı soruşturma talep ederek bu "korkunç olayın" Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "çığ gibi artan" şiddetle bağlantılı olduğunu sözlerine ekledi.