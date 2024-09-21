BM Güvenlik konseyinde Lübnan için acil oturum: "Saldırılar savaş suçu"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in Beyrut saldırısının ardından Lübnan'daki gelişmelere ilişkin acil oturum düzenlendi.
Toplantıda üye ülkeleri bilgilendiren BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Lübnan'da cihazların patlatılarak sivillere düzenlenen saldırılara değindi.
Türk, saldırının yeni bir savaş şekli teşkil ettiğini belirterek, iletişim cihazlarının silaha dönüştürüldüğünü ve bunların market, sokak kenarları, evler, hastaneler ile üniversitelerde patlatıldığına dikkat çekti.
Saldırının Lübnan halkı nezdinde çok büyük bir panik ve korku yarattığını söyleyen Türk, "Bu yeni normal olamaz. Siviller arasında korku yaymaya yönelik şiddet eylemleri savaş suçudur" diye konuştu.
Saldırılar için bağımsız, şeffaf ve kapsamlı soruşturma talep ederek bu "korkunç olayın" Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "çığ gibi artan" şiddetle bağlantılı olduğunu sözlerine ekledi.
İSRAİL TEMSİLCİSİNDEN "DAHA FAZLA SALDIRI" MESAJI
İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Danny Danon da Güvenlik Konseyi'nde bir konuşma yaptı. Hizbullah'a yönelik saldırıların devam edeceğinin sinyalini verdi.
İsrail'in Hizbullah'a yönelik yeni saldırıları göz ardı etmediğini söyleyen Danon, "Hizbullah'ın provokasyonlarına devam etmesine izin vermeyeceğiz. Bu eylemler uluslararası hukuku ihlal etmektedir ve İsrail kendini savunacaktır” diye konuştu.
Büyükelçi, 7 Ekim'den sonra başlayan çatışmalarda Hizbullah'ın bugüne dek İsrail'i 8 binden fazla roketle hedef aldığını, çok sayıda kişinin öldüğünü ve on binlerce insanın yerinden edildiğini söyledi.
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib'i Güvenlik Konseyi'nde Hizbullah'tan bahsetmemesi nedeniyle eleştirdi.
"Esas problemin Lübnan değil Hizbullah olduğunu biliyoruz" diyen İsrailli büyükelçi, Habib'e "uzlaşma” teklifi yaptı.
BEYRUT'TA HİZBULLAH KOMUTANLARI ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail, Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırıların üzerinden bir gün geçtikten sonra Beyrut'u bombaladı.
Saldırıda, Hizbullah'ın operasyonlar komutanı İbrahim Akil ve elit Rıdvan biriminin üst düzey isimlerinden Ahmet Vehbi'nin öldüğü açıklandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda toplam 14 kişinin öldüğünü duyurdu.
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