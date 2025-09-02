BM Güvenlik Konseyinin eylül ayı dönem başkanlığı Güney Kore'ye geçti

Kim, BM binasında düzenlediği basın toplantısında ülkesinin başkanlığı döneminde Güvenlik Konseyinde izleyecekleri programla ilgili bilgi verdi.



Toplantıda Filistin’de iki devletli çözüm planına ilişkin soru üzerine Kim, “Bu çözümü destekliyoruz ve bunun uluslararası toplum, Güvenlik Konseyi ve BM üyelerinin izleyeceği tek uygulanabilir yol olduğuna inanıyoruz.” dedi.



Kim, birçok Avrupa ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını ilan etmeye başladıklarının farkında olduklarını ve bu durumu değerlendirmeye aldıklarını söyledi.



YAPAY ZEKANIN ROLÜ KONUSUNDA ETKİNLİK YAPILACAK



Suriye'yle ilgili soru üzerine Kim, "ülkede yaşanan bazı endişe verici durumlara rağmen gidişatın genel açıdan doğru yolda olduğuna yönelik umut havasının bulunduğu" şeklinde yanıtladı.



Güney Kore'nin "iletişimi kolaylaştırmak, Konseyin etkinliğini artırmak ve Konseyde proaktif, katılımcı ve sonuç odaklı yaklaşım sağlamak için çaba göstereceğini" vurgulayan Kim, 24 Eylül’de uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında yapay zekanın rolü konusunda üst düzey katılımlı etkinlik yapacakları bilgisini paylaştı.



Kim, bu ayki Güvenlik Konseyi programında ayrıca Yemen, İsraillilerin yasa dışı yerleşimleri, Afganistan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi konularla ilgili oturumların da yer alacağını kaydetti.



Güney Kore, eylül ayından sonra BM Güvenlik Konseyinin dönem başkanlığını Rusya’ya devredecek.