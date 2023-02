BM Habitat Direktörü NTV'ye konuştu:  Deprem bölgesindeki ilk hissiyatım acı oldu

DK: Yaklaşık olarak?



MMS: Daha çok kıyı şeridinde yaşayanlar etkilendi. Yaklaşık olarak 2-3 milyon.



DK: Bir şeyi daha sormama izin verin. Helikopterde bölgeyi incelerken, tamamen yıkılmış, kısmen yıkılmış, ve ayakta kalmış binaları gördüğünüzü söylediniz. Bunu nasıl açıklıyorsunuz. Ya da şöyle sorayım, bunun neden böyle olduğunun izahını sordunuz mu?



MMS: Evet sordum, gördüğüm an hemen sordum. Bana söylenen, yıkılanların eski binalar olduğuydu. Yıkılmayan ve ayakta kalan binalar ise 1999 depreminden sonra inşa edilen ve depreme dayanıklılık belgesi alanlar. Kısmen yıkılmışlar ise, genellikle yanlarındaki binaların yıkılması sonucu hasar almış olanlar. Sorduğumda bana verilen yanıt buydu.



DK: Sizin ekibiniz bölgedeydi ve bazı veriler topladı ve bir rapor hazırladı. Siz o rapor ve gözlemleriniz üzerinden BM'nin diğer örgütlerine de tavsiyelerde bulunabileceğinizi söylediniz. Acaba o raporda sizin dikkatinizi çeken, altı çizilmesi gereken noktalar nelerdi?



MMS: Gaziantep'te dar bir ekibimiz vardı. Hala da var ve bu sabah kendileriyle bir toplantı yaptım. Onların gözlemlerinden çıkardığı 3 şey var. Bir tanesi enkaz kaldırma çalışması. Biz daha önce Lübnan'da o büyük patlama sonrasında bölgede enkaz kaldırma ve geri dönüşüm çalışmaları yapmıştık. Ayrıca bu meseleyi, Emine Erdoğan ile başlattığımız "Sıfır Atık" projesiyle de irtibatlıyorum. Enkaz kaldırma ve geri dönüşüm, yani enkazın ayrıştırılması , hangi malzemeler geri dönüştürülebilir, hangileri dönüştürülemez, ikincil ekonomiye dönüştürme projeleri işin bir boyutu.



İkincisi bölgede insanların acil ihtiyaçları için harekete geçmek. Bunun anlamı şu: Kadınlar ve çocukların ihtiyaçları. Eğitim önemli bir nokta. Orada üniversite öğrencileri ile de tanıştım, onlar eğitimlerine nasıl devam edecek, bunlar en hızlı şekilde çözülmesi gereken meseleleler.



Üçüncüsü, uzun vadeli planlama.. Çünkü şu anda geçici evleri var, yeniden yapılaşma gündeme gelecek ve sonrasında da uzun vadeli planlama gerekecek. Bu işte BM Habitat'ın yükümlülüğü ve bu konuda uzmanlarımız var. Benim gözlemim şu... Yıkılmış evlerin bulunduğu yer bir vadi. Elbette her yere gitmedim, Gaziantep'ten bahsediyorum. Helikopterden görebildiğim kadarıyla, tepedeki evler yıkılmamış, duruyorlar; ama yıkılan çoğu evler vadide olanlar. Bunun sebebini sordum, ve o bölgenin bir tarım alanı olduğunu öğrendim. Şehir oraya kurulmuş. Sanırım şu an şehir planlamasını konuşma zamanı. Bu evlerin inşası için yine aynı yerlere mi izin vereceğiz, yoksa başka alternatiflere mi bakacağız? Bir şehir plancısı olarak gökyüzünden bölgeyi incelerken, eski bir belediye başkanı olarak aklımdan geçen şey buydu. Özetle ilk etapta enkazın sağlıklı bir şekilde kaldırılması, ardından insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve üçüncü olarak da uzun vadeli şehir planlaması yapmak.



DK: Adım adım gidelim. Bu tip büyük depremlerden sonra bu enkazı olması gerektiği şekilde, çevreye etkileri düşünerek de kaldırmak önemli.. Çünkü o enkazda boya var, kimyasal var, gübre var, herşey biribirne karışmış durumda. Bunu nasıl ayrıştıracağız ve geri dönüştüreceğiz? Bunu yapmanın en iyi yolu nedir?



MMS: Bu konuda benim en büyük tecrübem Lübnan'daki patlama sonrası yaptığımız çalışma oldu. Öncelikle unsurları ayrışmak gerekiyor. Tehlikeli olanlar var, olmayanlar var. Bunların hangisi ayrıştırılabilir hangileri ayrıştırılamaz, hangileri dönüştürülebilir, hangileri dönüştürülemez. Biz bu konuda Birleşmiş Milletlerin diğer ajanslarıyla, Çevre Programı, Kalkınma Ajansı gibi diğer kollarıyla da birlikte çalıştık. Yeniden sınıflandırma ve yeniden dönüştürme konusunda çalışmalar yaptık.



DK: Bu konuyu Emine Erdoğan ile görüştünüz mü? BM kurumları bu noktada nasıl bir destek vermeyi düşünüyor? Nasıl bir program uygulayabileceğiniz konusunda görüştünüz mü?



MMS: Bu konuyu Hanımefendi ile konuştuk. Kendisine de bu geridönüşüm konusunda bilgi verilmiş. BM Habitat olarak destek vermek istediğimiz üç alandan biri de bu.. Yani enkazın temizlenmesi. Ama bunun için diğer BM kurumlarıyla da birlikte çalışmamız gerekiyor.



DK: Tecrübeleriniz size ne söylüyor? Bu kadar büyük bir enkazın doğru bir şekilde temizlenmesi için ihtiyaç olan süre nedir?



MMS: Bu örnekte ne kadar zaman alacağını söylemek için çok erken. Çünkü enkazın büyüklüğü ile ilgili hala yeni veriler alıyoruz. Sadece çıplak gözle bakıldığında bile çok fazla. Gerçekten çok fazla.

DK: Erciyes Dağı yüksekliğinde olduğu ifade ediliyor.



MMS: Size tutulamayacak bir söz vermek istemem ama öncelikle tam verileri görmemiz gerekiyor.



DK: Uzun vadeli planlamadan bahsedelim. Bu herhalde gelecek nesiller için en önemli şey olacak. Siz bir cevabınızda yıkılan binaların vadide olduğunu söylediniz. Bazı analizlere göre böylesine büyük depremler sonrası hızlı hareket edilmemeli ve planlama zamana yayılmalı. Hemen bir şeyler yapılmamalı. Elbette bu insanların ihtiyacı en hızlı şekilde evlere ve barınma sorunlarını çözmek. Bu çok önemli bir ihtiyaç. Ama bir taraftan da yeni alanların verilere dayalı inşa edilmesi gerektiğine dair uzman görüşleri var. Siz şehir planlaması konusunda çok uzman bir isimsiniz. Eğer depremden etkilenmiş bu bölgede Belediye Başkanı olsaydınız, ilk yapacağınız şey ne olurdu?



MMS: Bu gerçekten çok zor bir soru. Uzun vadeli planlama için öncelikle verileri isterdim. Veri çok önemlidir. Fay hattının geçtiği yerler önemli. Binalar yeniden aynı yerlere inşa edilirse - umarım bir daha olmaz ama - yeni bir depremde aynı sorunla karşılaşılır. Depremin bu bölgede ilk kez olmadığını biliyoruz. Dolaıyıslya haritalandırma ve veri çok önemli. Helikopterdeyken bana bakanlar tarafından alternatif yerleşim yerleri konusunda bilgi verildi. Aynı zamanda fay hattına uzak noktalarda bu yeni yerleşimlerin yapılacağından da bahsedildi. Sorunuza geri dönecek olursak, veri ve haritalandırma çok önemli. İkincisi, yeni binaların inşa kodlarının olması çok önemli. İstanbul'daki binaların bu inşa kodlarının olduğunu biliyorum. Bunu yeniden düşünmeliyiz belki de.



DK: İstanbul'un bu anlamda iyi bir örnek olup olmadığı konusunda emin değilim.



MMS: 1999'dan sonra bu inşa kodları değişti. Dolayısıyla yeni binalar depreme dayanıklı olmalı. Alanlar yeşil olmalı. Herşeyi içine almalı, Çünkü insanlar burada yaşayacaklar, burada çalışacaklar.Yapılması gereken plan olmalı. Yeniden inşa ve yerleşim denildiğinde, bu hiç kolay bir şey değil. Bu sürece halkın katılımını sağlamak da çok önemli. Çünkü tsunami zamanında tecrübelerim bana gösterdi ki,

insanlar bulundukları yerden kıpırdamak istemiyorlar.



DK: Doğru.



MMS: Aynı yerde yaşamak istiyorlar. Onları "sizi bu güvenli olmayan noktadan güvenli noktalara taşıyoruz"a ikna etmemiz gerekiyor. Çünkü evleri orada, hayatları orada...



DK: Hatıraları orada...



MMS: Hatıraları orada. Dolayısıyla halkı sürece katmak çok önemli. Tüm seviyelerde katılım olmalı, ulusal düzeyde ya da yerel düzeyde, insanlar süreçlere katılmalı.



DK: Son sorum bu süreçlerin maliyeti ile ilgili olacak. Çok büyük olacağını biliyoruz. Bu anlamda bazı tahminler ve raporlar var. Örneğin JP Morgan'ın tahminlerine göre evlerin yeniden inşası, iletişim hatlarının kurulması, altyapmının iyileştirilmesi yaklaşık olarak 25 milyar dolara mal olacak. BM'nin 1 milyar dolar yardım çağrısı yaptığını biliyoruz. BM Habitat olarak ülkelere 500 bin dolar çağrısı yaptınız. Bu süreçte BM bu desteklerin toplanabilmesi için ne yapacak? Planı ne?



MMS: Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler, üye devletlerden oluşan bir yapı, biz para dağıtan bir ajans değiliz. Ama biz donörlere Türkiye ve Suriye'ye yardım konusunda harekete geçme, BM ile biraraya gelme çağrısı yaptık. Onlar destek versin ki, biz de BM olarak, sadece Habitat değil BM'nin diğer kuruluşlarındaki uzmanları harekete geçirebilelim.



