BM, Han Yunus'taki sivillerin tekrar yerinden edilmesini kınadı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi (OHCHR) Han Yunus'un kuzeydoğusunda İsrail ordusu tarafından verilen tahliye emri uyarınca sivillerin tekrar tekrar yerlerinden edilmesini kınadı.



BM kuruluşu, dünkü tahliye emrinde sivillerin hangi bölgelerden ayrılmaları gerektiğini ya da nereye gitmeleri gerektiğini bilmeleri için “zaman verilmediğini” söyledi.



22 Temmuz'da İsrail Beni Süheyl, El-Karara ve Abasan El-Kabira da dâhil olmak üzere çok sayıda hava saldırısı düzenlemiş ve Han Yunus'un doğusunda bombardımanı yoğunlaştırmıştı.

Bunun sonucunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 70 Filistinli hayatını kaybetti. Bu sayının daha sonra arttığı bildirildi.



Aynı tarihlerde İsrail ordusu Han Yunus'un doğusunda tek taraflı olarak “insani bölge” ilan ettiği bölgeler de dahil olmak üzere bazı bölgeler için tahliye emri yayınladı.

OHCHR yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Tahliye emrine rağmen İsrail askeri operasyonları bölgede ve çevresinde hız kesmeden devam etti. Tahliye emri, yardımların taşınması ve dağıtımı için hayati öneme sahip iki ana güzergâhtan biri olan Salah al-Deen Yolu'nun bazı kısımlarını da kapsamakta olup, umutsuzca ihtiyaç duyulan insani yardımların ulaştırılması ve sağlanmasının daha da azalacağı veya engelleneceği endişelerini arttırmaktadır.”

Gazze'de güvenli bir yer olmadığına işaret eden BM kuruluşu, şöyle devam etti: “Tahliye emri verilen ve insanların geçmesi gereken bölgelere yönelik saldırılarının yoğunluğunu eş zamanlı olarak arttıran bir tarafça verilen kafa karıştırıcı toplu tahliye emirleri sivilleri daha fazla tehlikeye atmakta ve sivillere verilen zararı arttırabilmektedir.”