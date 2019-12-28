BM: İdlib'de son iki haftada 235 binden fazla sivil yerinden edildi

Beşşar Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın aralık ayı ortasından bu yana yoğun saldırılar düzenlediği İdlib'deki insani duruma ilişkin OCHA'dan yazılı açıklama yapıldı.



16 Aralık'tan sonra yeniden alevlenen saldırıların sonucu olarak İdlib'in güneyinden on binlerce sivilin evlerini terketmek zorunda kaldığı aktarılan açıklamada, İdlib’e bağlı Maret Numan bölgesi ve kırsalının neredeyse tamamen boşaltıldığı bilgisi paylaşıldı.



"Ülkenin kuzeybatısında son günlerde tırmanışa geçen şiddetten ötürü İdlib'deki sivillerin şiddetin tahrip edici sonuçları nedeniyle yeni acılara maruz kaldığı" vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Silahlı çatışmaların sonucu olarak, on binlerce aile güvenli bir yere ulaşmak amacıyla evlerini terketti. Suriye'nin kuzeybatısında 12-25 Aralık'ta, 235 binden fazla sivil yerinden edildi. Bunların pek çoğu bölgedeki Maret Numan ile diğer ve kasaba ve köyleri terkeden kişilerdi."



Açıklamada, binlerce ailenin İdlib'in güneyinden kuzeye doğru gitmek istediği ama bu güzergaha yönelik Esed rejimi ve destekçilerinin hava saldırıları ve topçu atışı riskinden korktukları için hareket edemedikleri vurgulandı.



Ayrıca, bölgedeki sivillerin zorlu kış şartlarından olumsuz etkilendiği, pek çoğunun özellikle barınma, gıda, sağlık ve kışlık yardım gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedildi.



Öte yandan, Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'e 15-25 Aralık'ta düzenlediği yoğun saldırılarda 86 sivilin hayatını kaybettiğini bildirmişti.