Açıklamayı BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Hak yaptı. Hak, "Binlerce kişi çatışmalar nedeniyle hafta sonu Türkiye sınırına doğru kaçtı" ifadesini kullandı.

Hak son 4 ayda çatışmalar nedeniyle 500 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti.

İdlib rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.