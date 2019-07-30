Açıklamayı BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Hak yaptı. Hak, "Binlerce kişi çatışmalar nedeniyle hafta sonu Türkiye sınırına doğru kaçtı" ifadesini kullandı.
Hak son 4 ayda çatışmalar nedeniyle 500 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti.
İdlib rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.
BM: İdlib'den binlerce kişi Türkiye sınırına doğru kaçıyor
NTV HaberDünya
Birleşmiş Milletler, Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin Türkiye sınırına doğru kaçtığını bildirdi.
Açıklamayı BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Hak yaptı. Hak, "Binlerce kişi çatışmalar nedeniyle hafta sonu Türkiye sınırına doğru kaçtı" ifadesini kullandı.