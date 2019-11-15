BM: İdlib'e son iki günde 100'den fazla hava saldırısı düzenlendi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suriye'nin kuzey batısındaki İdlib ve çevresine son iki günde 100'den fazla hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki son gelişmeler ve insani durum hakkında bilgilendiren Lowcock, İdlib'de son haftalarda artan hava saldırılarının son derece endişe verici olduğuna dikkati çekti.



İdlib'in özellikle güneyi ile batısındaki hava ve kara saldırılarında çok sayıda sivil kaybı ve yaralanmaların olduğunu belirten Lowcock, ''İdlib ve çevresine son iki günde 100'den fazla hava saldırısı düzenlendi'' dedi.



Lowcock, 4 ve 6 Kasım'daki saldırılarda ise 4 sağlık merkezinin zarar gördüğüne işaret ederek, sivillerin sadece saldırılara değil bölgedeki terör örgütü Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) da baskısına maruz kaldığına dikkati çekti.



Suriye'nin kuzey doğusundaki gelişmeleri de değerlendirerek, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile vardığı anlaşmaların ardından çatışmaların azaldığını anlatan Lowcock, ancak Resulayn ve Tel Abyad çevresinde çatışmaların sürdüğünü aktardı.



Çatışmaların ilk gününde yerlerinden edilen 200 bine yakın kişiden birçoğunun ise evlerine geri dönmeye başladığı bilgisini veren Lowcock, ''Türkiye, insani operasyonlara destek verdi, zarar gören su tesisi ve güç kaynaklarını tamir için teknisyenler gönderdi'' ifadesini kullandı.



ÜLKELERE "SURİYE'DEKİ DAEŞ'Lİ VATANDAŞLARINIZI ALIP YARGILAYIN" ÇAĞRISI



YPG/PKK kontrolündeki DAEŞ savaşçılarının tutulduğu Al Hol kampındaki duruma da değinen Lowcock, kampta aralarında yabancı ülkelerin vatandaşlarının da olduğu 68 bin 600 kişinin tutulduğunu dile getirdi.



Lowcock, ''Aralarında Güvenlik Konseyi üyelerinin de olduğu ülkelerin kendi vatandaşlarını alıp yargılamaları ve yeniden topluma entegre etmeleri her şeyden daha önemli hale geldi.' diye konuştu.



''SINIR ÖTESİ YARDIMLARA İMKAN VEREN BMGK KARARININ UZATILMASI GEREK''



Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına 2014 yılından beri olanak sağlayan karara da değinenen ve bu yıl sonunda kararın yenilenmesinin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Lowcock, sınır ötesi insani yardımların alternatifi olmadığını ve Suriye'de 4 milyon kişinin bu yardımlara muhtaç olduğunu kaydetti.



Suriye'ye sınır ötesi yardımların, en fazla incelenen ve 4 ayrı noktada aranan yardım konvoyları olduğuna dikkati çeken Lowcock, yardımların 15 farklı ülkeden denetçilerin bulunduğu BM Denetleme Mekanizması tarafından tek tek açılarak kontrol edildiğini bildirdi.



Suriye'ye sınır ötesi yardımlara olanak sağlayan karar, yıl sonunda sona eriyor ve yardımların devam edebilmesi için kararın BM Güvenlik Konseyi'nde uzatılması gerekiyor.



Kararın yenilenmesine sıcak bakmayan Rusya, geçen yıl Çin ile veto hakkını kullanmayarak çekimser kalmış ve karar yenilenebilmişti.

