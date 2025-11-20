BM İklim Zirvesi 2026'da Türkiye'de düzenlenecek

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin, 2026'da Türkiye'de düzenleneceğini açıkladı.

Avustralya, 31'inci Taraflar Konferansı, yani COP31'e ev sahipliği için Türkiye ile yarışıyordu. Albanese, zirvenin Türkiye'de olacağını ancak hükümetler arası müzakerelere Avustralya'nın başkanlık edeceğini söyledi. Albanese, “Ortaya koyduğumuz şey, hem Avustralya hem de Türkiye için büyük bir kazanım” dedi.

Zirvenin Antalya'da yapılacağı öne sürülüyor. COP31 ön toplantısı ise Pasifik bölgesinde düzenlecek.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi uyarınca zirveye ev sahipliği konusunda uzlaşıya varılamadığında, toplantılar Almanya'nın Bonn kentinde yapılıyor.

COP NEDİR?

COP, 1994 yılında kabul edilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst karar alma organı. Bu sözleşmeye 197 ülke taraf.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, 1995’te başlayan konferanslar, çeşitli kazanımlara imza attı. Ancak değerlendirmelerin çoğuna göre bu toplantılarda tarafların karar verme kabiliyeti ve hızı beklenenden daha az oldu.

1988'de kurulan BM organı Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) iklim kriziyle ilgili bilimsel verileri devamlı güncelleyerek yayımladığı raporlarla Taraflar Konferansı’nda alınan kararlara rehberlik eden tekorgan oldu.

Bu yılki COP, Brezilya'nın Belem kentinde düzenleniyor. Zirve, 21 Kasım'a kadar devam edecek. COP30'a bu yıl fosil yakıtlardan çıkış tartışmalarının ve ülkelerin ulusal katkı beyanlarının yanı sıra, yerli halklar ve iklim aktivistlerinin protestoları damga vurdu.