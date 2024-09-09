BM İnsan Hakları Konseyi'nden İsrail'in suçlarına karşı harekete geçme çağrısı

BM insan hakları şefi Volker Türk, İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuku açıkça hiçe saymasına karşı harekete geçmelerini istedi. Türk, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail için verdiği emirleri hatırlattı.

BM İnsan Hakları Konseyi'nden İsrail'in suçlarına karşı harekete geçme çağrısı

(BM) İnsan Hakları Konseyi'nin açılışında, saldırılarına karşı çağrı yapıldı.

'de yaklaşık bir yıldır devam eden savaşın sona erdirilmesinin öncelikli olduğunu söyleyen BM insan hakları şefi Volker Türk, ülkelerden İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuku “açıkça hiçe sayması” konusunda harekete geçmelerini istedi.

Bugün yaptığı açıklamada Türk, şu ifadeleri kullandı: “Devletler, (BM) Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı kararları ve Uluslararası Mahkeme'nin emirleri de dahil olmak üzere uluslararası hukukun açıkça göz ardı edilmesini kabul etmemelidir, edemez. Adalet, ne bu ne de başka bir durumda.”

Türk, temmuz ayında BM üst mahkemesi Uluslararası Adalet Divanı tarafından yayınlanan ve İsrail'in işgalini yasadışı olarak nitelendiren görüşe atıfta bulundu.

Bu durumun “kapsamlı bir şekilde ele alınması” gerektiğini söyledi. 

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