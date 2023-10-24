BM: İsrail-Lübnan sınırındaki durumdan endişe duyuyoruz

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yle geçen hafta bir telefon görüştürmesi gerçekleştirdiğini aktaran Dujarric, bölgede gerginliğin arttığına dikkati çekti.



Dujarric, BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) başkanlığını yürüttüğü bir mekanizmanın bulunduğunu, mekanizma sayesinde Lübnan ve İsrail ordu yetkilileri arasında irtibat imkanı olduğunu ifade eden Dujarric, "Taraflara gerginliği azaltmak için söz konusu mekanizmayı kullanmaları çağrısında bulunuyoruz." dedi.



Dujarric, "Güney'deki (Lübnan sınırı) durumdan derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.



İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda 26 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi’nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.



Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.