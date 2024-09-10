BM, İsrail'in Filistin topraklarındaki varlığını oylayacak

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK), önümüzdeki hafta İsrail'in "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı varlığını" sonlandırması için sunulan Filistin tasarısını oylayacak. Bu karar taslağı, İsrail'in altı aylık bir süreçte Filistin topraklarından çekilmesini öngörüyor. Genel Kurul'da alınan kararlar bağlayıcı değildir ancak siyasi ağırlığı vardır.

BM, İsrail'in Filistin topraklarındaki varlığını oylayacak
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Genel Kurulu'nun (BMGK), 'in "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı varlığını" altı ay içinde sona erdirmesini talep eden Filistin tasarısını önümüzdeki hafta oylamaya sunması bekleniyor.

Filistin Yönetimi tarafından kaleme alınan taslak kararın temel amacı, Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Filistin toprakları ve yerleşim birimleri üzerindeki işgalinin yasadışı olduğunu ve geri çekilmesi gerektiğini belirten istişari görüşünü karşılamak.

ALTI AYLIK BİR SÜREYİ KAPSAYACAK

Ancak Birleşmiş Milletler'in en yüksek mahkemesi olan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tavsiye niteliğindeki görüşünde bunun "mümkün olduğunca hızlı" yapılması gerektiği belirtilirken, Genel Kurul karar taslağında bunun için altı aylık bir takvim öngörülüyor.

Oylama, liderlerinin Birleşmiş Milletler'deki yıllık toplantıları için New York'a gelmelerinden birkaç gün önce gerçekleşecek.

İSRAİL'DEN TEPKİ

İsrail'in BM Temsilcisi Danny Danon, BM Genel Kurulu'ndan "bu utanç verici kararı tümüyle reddetmesini ve bunun yerine Hamas'ı kınayan ve tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını isteyen bir karar almasını" istedi.

Uluslararası Adalet Divanı'nın danışma görüşü bağlayıcı değil ancak uluslararası hukuk kapsamında ağırlığı var ve İsrail'e desteği zayıflatabilir. Genel Kurul kararı da bağlayıcı değildir ancak siyasi ağırlığı vardır.

FİLİSTİN'DEKİ İSRAİL İŞGALİ

İsrail, Filistinlilerin devlet kurmak istediği tarihi Filistin bölgeleri olan Batı Şeria, Şeridi ve Doğu Kudüs'ü 1967 Ortadoğu savaşında ele geçirmiş ve o tarihten bu yana Batı Şeria'da yerleşim yerleri inşa ederek bunları sürekli genişletmiştir.

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