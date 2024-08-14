BM: İsrail'in Gazze'de, sığınak olarak kullanılan okulları vurması münferit bir olay değil

Doughten, BM Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de yaşanan son gelişmelerle ilgili konuşmasında, İsrail Ordusunun hedef aldığı okullarla ilgili detaylara değindi.



Gazze Şehri'ndeki Et-Tabiin Okulu'na yapılan saldırı için, "Ne yazık ki bu, münferit bir olay değildi." ifadesini kullanan Doughten, "İlk raporlar bunun, çatışmaların başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okula yönelik gerçekleşen en ölümcül saldırılardan biri olduğunu gösteriyor." diye ekledi.



Lisa Doughten, saldırının İsrail Ordusu tarafından "sabah namazı esnasında" gerçekleştirildiğinin altını çizerken, en az 100 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısından "büyük dehşet duyduklarını" dile getirdi.



BM Direktörü, bu tür saldırıların "giderek artan bir sıklıkla gerçekleştiği" bilgisini paylaştı.



Gazze'de, 3-4 Ağustos tarihleri arasında 48 saat içinde üç ve 8 Ağustos'ta iki okulun İsrail ordusu tarafından vurulduğunu ifade eden Doughten, bunları 10 Temmuz'da Et-Tabiin Okulu'na yapılan saldırının takip ettiğini bildirdi.



Doughten, "Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, Gazze'deki aralıksız şiddet şimdiye kadar yaklaşık 40 bin Filistinlinin ölümüne ve 90 binden fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaklaşık 10 bin kişi kayıp ve enkaz altında gömülü oldukları düşünülüyor." sözlerini kaydetti.