BM: İsrail'in politikalarını eleştirmek antisemitizme destekle eş tutuluyor

"BU TÜR EYLEMLER BARIŞI İNŞA ETME ÇABALARINA ZARAR VERİYOR"



İsrail ve Batılı ülkelerde, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklardaki saldırıları hakkında eleştirel haber yapan veya Filistin yanlısı görüşleri ifade eden gazeteciler ve medya kuruluşlarının tehdit ve ayrımcılığa maruz kaldığı kaydedilen açıklamada, bu durumunda, basın özgürlüğü ve kamuoyunun bilgilenme hakkı için gerekli olan haber çeşitliliğini olumsuz etkilediği vurgulandı.



Filistin yanlısı protestoları suç sayıp "nefret protestoları" olarak etiketlemek ve bunları önleyici olarak yasaklama yönündeki son derece rahatsız edici bir eğilimin olduğunun altı çizilen açıklamada, bunun çoğunlukla kanıta dayalı bir gerekçe sunmadan ve ulusal güvenliğe yönelik riskleri öne sürerek yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, "Bu tür eylemler yalnızca Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin (ICCPR) 21. maddesi tarafından güvence altına alınan protesto hakkını ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda demokrasiye ve barışı inşa etme çabalarına da zarar veriyor." ifadelerine yer verildi.



BM ÖZEL RAPORTÖRLERİ



BM özel raportörleri, İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları olarak tanınan sürecin bir parçası olarak biliniyor.



BM İnsan Hakları sistemindeki "bağımsız" özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.



Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız olarak çalışmalarını yürütüyor.