BM: İsrail'in saldırılara ara vermesinden memnunuz ancak yeterli değil

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'nin güneyindeki bir güzergâhta her gün yardım sevkiyatı için saldırılara "ara verme" kararını memnuniyetle karşıladı.

Ancak BM, insani müdahalenin önündeki engellerin kaldırılması için daha fazla "somut önlem" alınması çağrısında bulundu.



İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, Filistin topraklarına insani yardım ulaştırılması için Refah'ın bir bölgesinde gündüz saatlerinde "yerel, taktiksel bir askeri faaliyet duraklaması" yapılacağını duyurdu.



BM yardım kuruluşu OCHA'nın sözcüsü Jens Laerke, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bu duyuruyu memnuniyetle karşılıyoruz" dedi ancak "bunun henüz ihtiyacı olan insanlara daha fazla yardım ulaştırılmasına dönüşmediğini" belirtti.



Laerke, "Bunun, Gazze'de anlamlı bir insani müdahaleyi engelleyen uzun süredir devam eden sorunları ele almak için İsrail tarafından daha fazla somut önlem alınmasına yol açmasını umuyoruz" diye ekledi.



BM kuruluşları ve yardım grupları, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde karadan erişim kısıtlamaları ve Mısır ile kilit öneme sahip Refah sınır kapısının kapatılmasıyla daha da kötüleşen gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerinde ciddi kıtlık alarmı vermeyi sürdürüyor.