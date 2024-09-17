BM: İsrail'in tahliye emirleri Gazze'nin yüzde 85'ini kapsıyor

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Yerinden edilmelerin aileleri birbirinden ayırdığını kaydeden Dujarric, bu durumun, özellikle kadın ve çocuklar için sosyal koruma mekanizmalarını zedelediğini ifade etti.



Dujarric, söz konusu "tahliye emirlerinin" insani yardımları da etkilediğinin altını çizerek, bugün itibarıyla İsrail'in 55 farklı yer için "tahliye emri" verdiğini ve bunların, Gazze'nin yüzde 85'ini kapsadığını bildirdi.



Bunun "zorla yerinden edilme" olarak görülüp görülmediğinin sorulması üzerine Dujarric, "Bu, insanlara yaşamaları için çok az seçenek bırakıyor." diyerek, Gazze'de güvenli hiçbir yer olmadığını yineledi.



TULKERİM MÜLTECİ KAMPI'NDA YIKIM



Dujarric, BM ekiplerinin, Tulkerim Mülteci Kampı'nda durum değerlendirmesini yaptıklarını kaydetti.



Ekibin çok büyük zarar gözlemlediğini aktaran Dujarric, bunların çoğunun omuzdan atılan patlayıcılar ya da silahlar sonucu meydana geldiğini ifade etti.



Dujarric, aralarında 40 konut bulunan yaklaşık 500 yapının yok edildiğini, yaklaşık 200 kişinin yerinden edildiğini belirtti.



Ekibin aynı zamanda buldozerlerle yıkılan yollar ve kanalizasyon sisteminin tahrip edildiğini gördüğünü aktaran Dujarric, temel hizmetlere erişimin engellendiğini söyledi.



Dujarric, Batı Şeria'da ölümcül savaş taktiklerinin kullanılmasından derin endişe duyduklarını vurguladı.