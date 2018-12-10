BM'ye üye 150'den fazla ülkenin katıldığı Küresel Göç Sözleşmesi'ne ilişkin uluslararası konferans, Fas'ın Marakeş kentinde başladı.



Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, yaptığı açıklamada, BM Küresel Göç Sözleşmesi'nin çoğunluğun oyuyla kabul edildiğini söyledi.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de sözleşmenin göçmenlerin karşı karşıya kaldığı sorunlarla mücadelede yol haritası olacağını belirtti.



Yasal olarak bağlayıcı olmayan bu anlaşmanın uluslararası işbirliği için bir çerçeve niteliğinde olduğunu ifade eden Guterres, anlaşmanın göçmenlere insan haklarından yararlanma imkanı vereceğini söyledi.



Guterres, "Bu anlaşma, sayıları 260 milyona ulaşan dünyadaki göçmenlerin yarısını teşkil eden ve zor şartlarda yaşayan mülteci kadın ve genç kızların sesi olacak" dedi.



18 YILDA 60 BİN GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ



Düzensiz göç nedeniyle can kayıplarının da arttığına işaret eden Guterres, 2000 yılından bu yana yaklaşık 60 bin göçmenin hayatını kaybettiği bilgisini verdi.



BM 73. Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa da imzalanan anlaşmanın, göçmenlerin vatandaşı olduğu, göç sırasında uğradığı ve göç ettiği ülkeler arasında iş birliğine olanak sağlayacağını dile getirdi.



Son yıllarda artan göçmen hareketliliğinin, büyük oranda ölümlerle sonuçlandığına dikkati çeken Espinosa, bu anlaşmanın ülkelerin egemenliğine zarar vermediğini ve insan ticaretiyle mücadelede birtakım fırsatların önünü açacak uluslararası bir anlaşma olduğunu kaydetti.



Yasal bağlayıcılığı olmayan, göçmenler ve mültecilerle ilgili kuralları belirlemeyi hedefleyen Küresel Göç Sözleşmesi, insan hakları ve ulusal egemenlik başta olmak üzere ülkelerin göçle başa çıkmasına yardımcı olmak, göçmenlerin topluma entegre edilmesini geliştirmek ve tecrübe değişimini içeriyor.



Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de hazır bulunduğu iki gün sürecek konferansta çeşitli hükumet ve devlet başkanlarının da konuşma yapması bekleniyor.



Konferansta Türkiye'yi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu temsil ediyor.



Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Bulgaristan, Hırvatistan, ABD, Macaristan, Avustralya ve İsrail, sözleşmeyi imzalamayacaklarını duyurmuştu.

