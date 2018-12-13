Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı'nın (COP24) düzenlendiği Polonya'nın Katoviçe kentinde yaptığı konuşmada, bakan ve üst düzey diplomatlara gelecek nesillerin kaderini düşünmeleri gerektiğini söyledi.



BM Genel Sekreteri Guterres, "Siyasi ödünlerin verilmesi zamanı. Bu fedakarlık anlamına geliyor ama topluca hepimiz fayda sağlayacağız" ifadesini kullandı.



Katoviçe'de bir anlaşmaya varılamamasının "kontrolden çıkan iklim değişikliğini durdurmak için son iyi fırsatı riske atacağını" belirterek, "Bu sadece ahlaksızca değil aynı zamanda intihar gibi olur. Torunlarımın ya da başkalarının bizim hatalarımızın neticeleri nedeniyle acı çekmesini istemiyorum" dedi.



PARİS ANLAŞMASI NE ANLAM TAŞIYOR?



Polonya'da 200 ülkeden fazla devlet ve hükümet başkanının yanı sıra 20 binin üzerinde katılımcının iştirak ettiği 2 haftalık konferans, 2015'te Fransa'nın başkenti Paris'te kararlaştırılan İklim Anlaşması'nın maddelerinin uygulanması için yapılacak görüşmeleri kapsıyor.



Paris Anlaşması, 2020 sonrası süreçte, iklim değişikliği tehlikesine karşı küresel ve sosyo-ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesini hedeflerken, anlaşmanın uzun dönemli hedefi ise sanayileşme öncesi döneme kıyasla küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin olabildiğince altında tutulması olarak ifade ediliyor.



Bu hedefe ulaşmak için petrol, kömür gibi fosil yakıt kullanımının giderek azaltılması ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması gerekiyor.



Bu bağlamda anlaşma, gelişmekte olan ülkelere finansman, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme imkanları sağlanmasını öngörüyor.



24. İklim Konferansı'nın sonuç bildirgesi yarın yayımlanacak.

