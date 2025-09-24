BM kürsüsünde 58 yıl sonra Suriye lideri: Ayağımızdaki pranga çözülmeli

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler'deki (BM) konuşmasında ülkesine uygulanan yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirtti.  "Zorlu ve yeni bir sayfa açıyoruz" diyen Şara, Türkiye ve tüm ülkelere teşekkür etti.

BM kürsüsünde 58 yıl sonra Suriye lideri: Ayağımızdaki pranga çözülmeli

Cuhurbaşkanı Ahmed Şara, 'in (BM) 80. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

58 yıl sonra BM kürsüsünden konuşan ilk Suriye lideri olan Şara, "Önceki rejim 1 milyon kişiyi öldürdü. İntikam değil, adalet için savaştık. Zorlu ve yeni bir sayfa açıyoruz. Türkiye ve tüm ülkelere teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Şara, "Ayağımızdaki pranga çözülmeli" diyerek Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...