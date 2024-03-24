BM lideri Guterres: Gazze'ye insani yardım için tek yol karayolu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Gazze'nin insani ihtiyaçlarını karşılayacak ağır malları ulaştırmanın tek etkili ve verimli yolunun karayolu olduğunu söyleyen Guterres, ticari teslimatların katlanarak artması gerektiğini belirtti.

Guterres, Gazze'deki savaşın dünya çapında yarattığı etki konusunda da uyarıda bulundu.



BM genel sekreteri, "Filistinlilerin insanlık onuruna yönelik günlük saldırılar uluslararası toplum için bir güvenilirlik krizi yaratıyor" dedi.