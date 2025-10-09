BM, maddi yetersizlik nedeniyle barış gücünü düşürecek

Birleşmiş Milletler (BM) finansal sorunlar nedeniyle küresel barış gücünde küçülmeye gidecek.

Adı açıklanmayan BM yetkilisi, kaynak yetersizliği nedeniyle kuruluşun gelecek aylarda dünya genelinde yürüttüğü 9 misyonundaki barış gücü personelinin dörtte birinin ülkelerine geri çağrılacağını aktardı.

14 BİN KİŞİ ETKİLENECEK

Yetkili, gelecekte ABD tarafından bir fon sağlanıp sağlanmayacağının da belirsiz olduğunu belirterek, "Genel itibariyle tüm barış gücümüzün ve polislerimizin yaklaşık yüzde 25'ini teçhizatlarıyla birlikte ülkelerine geri göndermemiz gerekecek. Görevlerde yer alan birçok sivil de bu durumdan etkilenecek" açıklamasını yaptı.

Yetkili, durumdan etkilenecek güvenlik görevlilerinin sayısının 13 bin ila 14 bin arasında olduğunu aktardı.



Söz konusu gelişmeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) sınırında bulunan barış gücü misyonlarının yanı sıra, Güney Sudan geneli ve Sudan ile ortak yönetilen Abyei idari bölgesi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lübnan, Kosova, Orta Afrika Cumhuriyeti, Batı Sahara ve İsrail ile Suriye sınırındaki Golan Tepeleri'nde bulunan misyonların da etkilenmesi öngörülüyor.

ABD, BM'YE DAHA AZ ÖDEME YAPACAĞINI AÇIKLAMIŞTI



ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından yapılan bir açıklamada, söz konusu barış misyonlarına 680 milyon dolar fon sağlanacağı belirtilmişti.

Bu değerin geçtiğimiz yıl yapılan 1 milyar dolarlık ödemeden çok daha az bir miktar olması dikkatleri çekmişti.



ABD'nin BM Büyükelçisi Waltz: "Saçmalıkları durdurmamız gerekiyor"

Trump yönetiminden yapılan açıklamalarda, kuruluşun bütçesinin ve faaliyetlerinin gereksiz harcamalarla şişirildiği belirtilmişti. Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı BM'nin her bir programının etkinliğini inceleyerek değerlendirmede bulunana kadar daha fazla ödenek sunulmayacağı vaadi verilmişti.

ABD'nin BM Büyükelçisi Mike Waltz daha önce katıldığı bir televizyon programındaki açıklamasında, "Beyaz Saray BM'yi barışa teşvik etme, barış ortamını tesis etme ve savaşları önleme temellerine geri döndürmeye odaklanıyor. Diğer bütün saçmalıkları durdurmamız gerekiyor" demişti.

2026'DA SAĞLANACAK FONLARIN TASFİYESİ ÖNERİLMİŞTİ



Trump yönetiminden bir yetkili ABD Kongresi'ne yaptığı konuşmada, Trump'ın geçtiğimiz Ağustos ayında 2024-2025 yılları için belirlenen 800 milyon dolarlık barış misyonu fonlarının bir kısmını tek taraflı olarak iptal ettiğini açıklamıştı.

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi'nden yapılan açıklamada da, Mali, Lübnan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki barış gücü misyonlarının başarısız olduğuna dikkat çekilerek, 2026 yılında sağlanacak fonların tasfiye edilmesi önerilmişti.