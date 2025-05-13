BM, Malezya uçağının düşürülmesini oyladı: "Sorumlusu Rusya"

BM Sivil Havacılık Kurumu pazartesi günü yayınladığı açıklamada, Rusya'nın 2014'te Doğu Ukrayna üzerinde Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesiyle ilgili olarak uluslararası hava hukukunu ihlal ettiği sonucuna vardı.

Bu açıklama, kurumun üye ülkeler arasındaki MH17 anlaşmazlığının esasına ilişkin ilk kez karar verdiği anlamına geliyor.



BM Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Konseyi'nin aynı gün yapılan oylamasında Rusya'nın uçuş halindeki bir sivil uçağa karşı silah kullanmasının "uluslararası hava hukuku kapsamındaki yükümlülüklerin" ihlali olduğu sonucu çıktı.



KREMLİN: BULGULAR TARAFLI

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov ise soruşturmanın bulgularını "taraflı" diye nitelendirerek itiraz etti.



"Bu konuda yorum yapmayacağım. Bizim pozisyonumuz iyi biliniyor. Rusya soruşturmanın tarafı değildi ve bu nedenle taraflı sonuçları kabul etmiyoruz."

Rus devlet haber ajansı Tass'a göre Rusya, geçen haziran ayında MH17 uçağının düşürülmesi tartışmaları nedeniyle BM Konseyi'ndeki katılımını sonlandırmıştı.



FÜZEYLE VURULAN UÇAKTA 298 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

17 Temmuz 2014'te Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a giden MH17 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçak, füzeyle vurulması sonucu düşmüş ve 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu kişilerin çoğu Hollanda ve Avustralya vatandaşıydı. BM'deki son oylama da iki ülkenin talebi üzerine yapıldı.

Konsey, yazılı sunumların ve sözlü tartışmaların yapıldığı birkaç oturumun ardından iki ülkenin iddialarının "fiilen ve hukuken sağlam temellere dayandığı" sonucuna vardı.



İki ülke de uzun zamandır Rusya'nın sorumluluğu kabul etmesi ve tazminat ödemesi için baskı yapıyor, ancak Moskova iddiaları defalarca kez reddetti.



2022'de Hollanda'da bir mahkeme, olayla ilgili olarak iki Rus ve bir Ukraynalıyı ömür boyu hapse mahkum etmişti; ancak bu kişiler gıyaben yargılandıkları için hapis cezasına çarptırılmamıştı.

