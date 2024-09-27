BM Mülteci Ajansı: Son 72 saatte Lübnan'dan Suriye'ye 30 bin kişi geçti

İsrail saldırılarının sürdüğü Lübnan'da insanlar zorunlu göçe devam ediyor.



Çağrı cihazı ve telsizlerin patlatıldığı saldırıların yankısı sürerken İsrail savaş uçakları, 23 Eylül'de Lübnan'ı bombalamaya başladı. Bu saldırılar özellikle ülkenin güneyinde yaşayan insanları göçe zorladı.



Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansının yaptığı açıklamaya göre, son 72 saatte Lübnan'dan Suriye'ye 30 bin kişi geçti.



Göç eden kişilerden çoğunun Suriyeli olduğu bildirildi.



İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarında yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Saldırıların süreceği mesajını veren İsrail ordusu, bugün de Lübnan'ın güneyinde bir evi vurdu.



Saldırıda aynı aileden dördü çocuk dokuz kişi hayatını kaybetti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin 21 günlük ateşkes çağrısını reddetmişti.



Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, söylemlerini yumuşatarak ABD ile görüşmelerin süreceğini belirtti.