BM raportörleri: Gazze'de gazetecilerin öldürülmesini ve susturulmasını kınıyoruz



Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de, gazetecilerin yaşadıklarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Basın emekçilerinin öldürülmesini ve susturulmasını kınadıklarını bildiren raportörler, yaptıkları yazılı açıklamada, "Hamas'ın 7 Ekim'deki menfur saldırısının ardından İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonunun, gazeteciler için yakın tarihteki en ölümcül ve en tehlikeli çatışma haline geldi" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Son dönemde işgal altındaki Filistin topraklarında, özellikle de Gazze'de, uluslararası hukuk hiçe sayılarak öldürülen, saldırıya uğrayan, yaralanan ve gözaltına alınan çok sayıda gazeteci ve medya çalışanı için endişeliyiz" denildi.



BM verilerine göre 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'de 122'den fazla gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğü ve yaralandığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'da da 3 gazetecinin öldürüldüğü ve 7 Ekim'de Hamas tarafından 4 İsrailli gazetecinin öldürüldüğü hatırlatıldı.



Raportörler ayrıca görevleri sırasında hayatlarını riske atan gazetecileri cesaretleri ve dayanıklılıklarından dolayı takdir ederken, Gazze'de son zamanlarda "en kanlı ve acımasız çatışmalardan" birinin yaşandığını kaydetti.

Öte yandan gazetecilerin uluslararası insancıl hukuk kapsamında "sivil olarak" korunma hakkına sahip olduğunun altı çizilirken hedefli saldırılar ve gazetecilerin öldürülmesinin savaş suçu olduğu vurgulandı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Gazze'deki medyaya yönelik saldırılar ve diğer gazetecilerin Gazze'ye erişimlerinin kısıtlanması, internetteki ciddi kesintiler hem Gazze halkının hem de dış dünyanın haber alma hakkına büyük bir engel teşkil ediyor. İsrailli yetkililere, gazetecilerin Gazze'ye girmesine izin vermeye ve İşgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm gazetecilerin güvenliğini sağlama çağrısında bulunuyoruz."