BM raportörü: İsrail Gazze'de soykırım yapıyor, silah şirketleri rekor kârlar elde ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, BM İnsan Hakları Konseyi toplantısında İsrail'in Filistinlilere karşı soykırımının ekonomik etkenlerini inceleyen "İşgal Ekonomisinden Soykırım Ekonomisine" başlıklı raporunu tanıttı.



İşgal altındaki Filistin topraklarındaki durumun "kıyamete" benzediğini ifade eden Albanese, "İsrail modern tarihin en zalimane soykırımlarından birinin sorumlusu" diye konuştu.



Albanese, raporun İsrail'in Filistinlileri yok etme, tecrit etme ve gözetleme yoluyla yerinden etmesini mümkün kılan ekonomik koşulları ortaya koyduğunu vurguladı.



"İSRAİL, BM'NİN SON İŞLEVİNİ DE ORTADAN KALDIRDI"

İsrail'in BM'nin Gazze'ye insani yardım konusundaki son işlevini de ortadan kaldırdığını belirten Albanese, "Sözde Gazze İnsani Yardım Vakfı, bombardıman altında açlıktan bir deri bir kemik kalmış ve yok edilmek üzere işaretlenmiş bir nüfusu öldürmek ya da kaçmaya zorlamak üzere tasarlanmış bir ölüm tuzağından başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.



Albanese, Gazze'de insanların hayal edilenin ötesinde acılara katlanmaya devam ettiğini, resmi rakamlara göre 200 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını söyledi.



İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilerin 1967'den bu yana "en büyük zorla yerinden edilme" durumuyla karşı karşıya kaldığını kaydeden Albanese, "Silahlı yerleşimciler ortalığı kasıp kavururken, 900 kontrol noktası ve diğer engeller günlük yaşamı boğarken, yaklaşık 1000 kişi öldürüldü, 10 bin kişi yaralandı, 10 bin kişi gözaltına alındı ve birçoğu işkence gördü" şeklinde konuştu.



Albanese, bütün bunlar olurken Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsası'nın Ekim 2023'ten bu yana "dolar bazında yüzde 213 artış gösterdiğini" aktararak bu artışın "geçen ay 67,8 milyar dolara, toplamda ise 125,7 milyar dolara" denk geldiğini söyledi.

"İSRAİL, SOYKIRIMI 'FIRSAT OLARAK' KULLANIYOR"



İsrail'in yeni silahları, gözetleme teknolojilerini, insansız hava araçları gibi savaş teknolojilerini test etmek için soykırımı "bir fırsat olarak" kullandığını belirten Albanese, "Elbit Systems, İsrail Savunma Bakanlığının inovasyon ödülünü kazanırken, Lockheed Martin ve bin 650 diğer şirketten oluşan küresel bir ağ, İsrail'in F-35 savaş uçaklarını ilk kez canavar modunda uçurmasından ve gizli modda çalıştığından dört kat daha fazla, 22 bin kiloya kadar mühimmat taşımasından yararlandı" dedi.



Albanese, çok sayıda silah şirketinin İsrail'i silahlarla donatarak rekor kârlar elde ettiğine dikkat çekerek her devletin "soykırım ekonomisine dönüşmüş olan işgal ekonomisinden" tamamen uzak durması ve ilişkisini sona erdirmesi sorumluluğu olduğunu vurguladı.



Önceleri sorunun cehalet ve Filistin tarihi hakkında anlayış eksikliğinden kaynakladığını düşündüğünü ifade eden Albanese, daha sonra birçok devlet ve elitin İsrail'le olan derin siyasi yakınlığını tespit ettiğini söyledi.



Albanese, bazı devletlerin bölgesel hakimiyetlerini korumak adına İsrail'i desteklediğini, Tel Aviv'in "yerleşimci sömürgeci projesini" ayakta tuttuğunu ve bu projenin başarılı olmasını sağlayan maddi koşulları sağladığını vurguladı.



Silah üreticilerinden teknoloji devlerine, bankalardan enerji firmalarına, çevrimiçi platformlardan süpermarketler ve üniversitelere kadar birçok kurumsal aktörün Filistinlilere yönelik "silme makinesinin" araçlarını, finansmanını, altyapısını ve meşruiyetini sağladığını belirten Albanese, "Hepsi apartheidi güçlendirmeye ve Filistin yaşamının bu düşük, amansız yıkımını mümkün kılmaya yardımcı oldu" diye konuştu.



Albanese, BM üyesi tüm ülkelerin İsrail'e tam silah ambargosu uygulaması, tüm ticari anlaşmalar ve yatırım ilişkilerini askıya alması gerektiğini söyleyerek sivil toplum kuruluşlarını ve vatandaşları boykot ve yaptırım baskılarıyla kurumlar ve hükümetler nezdinde davranış değişikliğini teşvik etmeye çağırdı.



GÜLTEKİN: CEZASIZ BIRAKILAN SOYKIRIM TEKRARLANIR



Toplantıda söz alan Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği Müsteşarı Muzaffer Uyar Gültekin, işgal altındaki Filistin topraklarının gözetleme teknolojileri, otonom silah sistemleri ve kalabalık kontrol taktikleri için "laboratuvar" haline geldiğini söyledi.



Gültekin, bu teknolojilerin kuşatma altında yaşayan Filistinliler üzerinde test edildiğini ve uluslararası müşterilere "savaşta test edilmiş" olarak pazarlandığını ifade ederek "Bu, savaş suçlarından kazanç elde etmektir" diye konuştu.



"Cezasız bırakılan soykırımın tekrarlanmaya mahkum olacağını" belirten Gültekin, Türkiye'nin Filistin halkına ve uluslararası hukukun uygulanmasına verdiği desteği yineledi.



Gültekin, vahşet suçu işleyen ya da işlenmesine olanak sağlayan devlet ya da özel aktörlerin adaletle yüzleşmesi gerektiğini belirterek "Türkiye, faillerin hesap vermesi için uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm haklarını kullanmaya devam edecek" dedi.



KHRAISH: ASIL YAHUDİ DÜŞMANLARI SOYKIRIMI DESTEKLEYENLER



Filistin'in BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Khraish da Raportör Albanese'in, ABD gibi çeşitli ülkelerden gelen sürekli tehditler ve Yahudi düşmanlığı suçlamalarına rağmen görevini yerine getirdiğini belirterek asıl Yahudi düşmanlarının İsrail'deki "soykırımcı hükümeti" destekleyenler olduğunu söyledi.



Khraish, ülkeleri yasal, ahlaki ve insani sorumluluklarını üstlenerek İsrail'e silah transferlerini durdurmaya ve Filistin topraklarının gasp faaliyetlerini yürütenlerle işbirliği yapmamaya davet etti.

GAZZE'DE CAN KAYBI 57 BİNİ AŞTI



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 12 Filistinli hayatını kaybetti, 134 bin 592 kişi de yaralandı.



İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 6 bin 454 kişi yaşamını yitirdi, 22 bin 551 kişi yaralandı.



27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 640'a, yaralıların sayısı da 4 bin 488'e çıktı.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.