BM Raportörü: İsrail’in kontrolü altındaki Filistinliler güvende değil

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Mısır ve Ürdün ziyaretlerinin ardından İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.



İşgal altındaki Filistin topraklarının durdurulamaz bir şiddet sarmalıyla çevrelendiğini vurgulayan Albanese, Filistinlilerin ve diğer tanıkların aktardığı hikayelerin, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye saldırısının başlamasından bu yana dünyanın tanık olduğu zulümlere yeni derinlikler kattığını kaydetti.



Albanese, bu şiddetin işgal altındaki toprakların geri kalanına yayılma hızı ve yoğunluğunun, İsrail'in kontrolü altında hiçbir Filistinlinin güvende olmadığını doğruladığına dikkati çekti.





"FİLİSTİNLİLERİN DURMUNU KOMŞU ÜLKELERDEN YAZMAK ZORUNDA BIRAKILDIM"

İsrail'in, bir kez daha keyfi olarak, işgali altındaki Filistin topraklarına erişimini engellediğini belirten Albanese, Filistinlilerin durumu hakkındaki raporunu komşu ülkelerden yazmak zorunda bırakıldığının altını çizdi.



Albanese, Gazze'deki durumun daha önce yapılan değerlendirmelerden daha kötü olduğunun altını çizerek, saldırıların uzun vadede ciddi ve çok katmanlı sonuçlarının bulunduğunu belirtti.



Buluştuğu mağdurlardan çoğunun, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhindeki davada, Gazze'deki soykırımı önlemeye yönelik ihtiyati tedbir kararlarının alınmasının ardından yaralandığını ve aile üyelerinin öldürülmesine tanık olduğunu kaydeden Albanese, Filistinlilerin, İsrail'in Gazze'nin sağlık altyapısını yok etmesinin etkilerini yaşadıklarını vurguladı.



Albanese, "Sadece 8 ay öncesine ait fotoğraflar, tombul yanaklı ve 8 yaşındaki Hamid'i gösteriyor. Hamid, şu anda zayıflamış ve kuşatmanın zorlu koşullarında, yaşadığı pankreatit hastalığı nedeniyle günlerini dayanılmaz ağrılar içinde geçiriyor." ifadelerini kullandı.